İstanbul'da kira fiyatı 46 bin liraya çıktı! En ucuz semt belli oldu: İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları

30 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:02

İstanbul'da kira fiyatlarının artış hızı konut sahibi olmayan dar gelirli vatandaşı zora soktu. İstanbul'da bir yılda kira fiyatları yüzde 46 arttı. Kiraların nispeten daha uygun olduğu Gaziosmanpaşa gibi semtlerde fiyatlar ortalama 20 bin lira olurken bazı semtlerde bu bedel 44 bin liraya kadar çıkıyor. İşte İstanbul'da tüm semtlerin kira bedelleri...

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Yükselen enflasyonla beraber inşaat girdi maliyetleri de yükseldi. İstanbul​'da konut​ arzı sıkıntısının artması ve üniversitelerin açılması konut kiralarının artışa geçmesine neden oldu. Kira​ artışları sürerken ev sahibi ve kiracılar mahkemelerin yolunu tuttu. İstanbul kira fiyatları en uygun ve en pahalı olan ilçeler de belli oldu.

İSTANBUL ZAMDA BAŞI ÇEKTİ

Kiralara yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren kira zamları enflasyon​ rakamlarına göre hesaplanıyor. Üniversitelerin açılmasıyla eylül ayında kira fiyatları yeniden arttı. İstanbul konut kiralarının en çok arttığı iller arasında ilk sırada yer aldı. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46.82 oranında arttı.

BAZI İLÇELERDE KİRALAR 46 BİNE ÇIKTI

İstanbul genelinde ortalama ev kirası 24 bin 400 TL olarak hesaplandı. Ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira oldu. Bazı ilçelerde kira fiyatları 46 bin TL'ye kadar çıktı. En düşük kira ortalaması ise 13 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.

İŞTE İSTANBUL İLÇE İLÇE KİRA BEDELLERİ

İstanbul'un ilçelerindeki 100 metrekarelik konut kiraları şu şekilde sıralanıyor:

Avcılar: 16 bin TL

Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

Esenler: 16 bin 400 TL

Bahçelievler: 17 bin 700 TL

Büyükçekmece: 17 bin 900 TL

Çatalca: 18 bin 300 TL

Esenyurt: 13 bin 800 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Sultangazi: 16 bin TL

Silivri: 16 bin 500 TL

Güngören: 17 bin 400 TL

Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

Tuzla: 22 bin TL

Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL

Bayrampaşa: 20 bin 500 TL

Başakşehir: 22 bin 500 TL

Ümraniye: 23 bin 700 TL

Kartal: 25 bin 200 TL

Zeytinburnu: 21 bin 600 TL

Pendik: 21 bin 800 TL

Çekmeköy: 22 bin 300 TL

Sancaktepe: 18 bin 700 TL

Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

Fatih: 19 bin 500 TL

Üsküdar: 26 bin 600 TL

Maltepe: 26 bin 700 TL

Şile: 26 bin 800 TL

Kağıthane: 26 bin 800 TL

Beykoz: 27 bin 100 TL

Ataşehir: 28 bin 400 TL

Şişli: 28 bin 600 TL

Eyüpsultan: 29 bin 400 TL

Bakırköy: 30 bin 100 TL

Beyoğlu: 31 bin 700 TL

Kadıköy: 38 bin 700 TL

Beşiktaş: 39 bin 900 TL

Sarıyer: 44 bin TL