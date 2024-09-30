İstanbul'da kira fiyatı 46 bin liraya çıktı! En ucuz semt belli oldu: İşte ilçe ilçe İstanbul'da kira fiyatları
İstanbul'da kira fiyatlarının artış hızı konut sahibi olmayan dar gelirli vatandaşı zora soktu. İstanbul'da bir yılda kira fiyatları yüzde 46 arttı. Kiraların nispeten daha uygun olduğu Gaziosmanpaşa gibi semtlerde fiyatlar ortalama 20 bin lira olurken bazı semtlerde bu bedel 44 bin liraya kadar çıkıyor. İşte İstanbul'da tüm semtlerin kira bedelleri...
Yükselen enflasyonla beraber inşaat girdi maliyetleri de yükseldi. İstanbul'da konut arzı sıkıntısının artması ve üniversitelerin açılması konut kiralarının artışa geçmesine neden oldu. Kira artışları sürerken ev sahibi ve kiracılar mahkemelerin yolunu tuttu. İstanbul kira fiyatları en uygun ve en pahalı olan ilçeler de belli oldu.
İSTANBUL ZAMDA BAŞI ÇEKTİ
Kiralara yüzde 25 zam sınırı uygulaması 1 Temmuz'da sona erdi. Bu tarihten itibaren kira zamları enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor. Üniversitelerin açılmasıyla eylül ayında kira fiyatları yeniden arttı. İstanbul konut kiralarının en çok arttığı iller arasında ilk sırada yer aldı. Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibariyle konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46.82 oranında arttı.
BAZI İLÇELERDE KİRALAR 46 BİNE ÇIKTI
İstanbul genelinde ortalama ev kirası 24 bin 400 TL olarak hesaplandı. Ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira oldu. Bazı ilçelerde kira fiyatları 46 bin TL'ye kadar çıktı. En düşük kira ortalaması ise 13 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti.
İŞTE İSTANBUL İLÇE İLÇE KİRA BEDELLERİ
İstanbul'un ilçelerindeki 100 metrekarelik konut kiraları şu şekilde sıralanıyor:
Avcılar: 16 bin TL
Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
Esenler: 16 bin 400 TL
Bahçelievler: 17 bin 700 TL
Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
Çatalca: 18 bin 300 TL
Esenyurt: 13 bin 800 TL
Arnavutköy: 15 bin 400 TL
Sultangazi: 16 bin TL
Silivri: 16 bin 500 TL
Güngören: 17 bin 400 TL
Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
Tuzla: 22 bin TL
Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
Başakşehir: 22 bin 500 TL
Ümraniye: 23 bin 700 TL
Kartal: 25 bin 200 TL
Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
Pendik: 21 bin 800 TL
Çekmeköy: 22 bin 300 TL
Sancaktepe: 18 bin 700 TL
Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
Fatih: 19 bin 500 TL
Üsküdar: 26 bin 600 TL
Maltepe: 26 bin 700 TL
Şile: 26 bin 800 TL
Kağıthane: 26 bin 800 TL
Beykoz: 27 bin 100 TL
Ataşehir: 28 bin 400 TL
Şişli: 28 bin 600 TL
Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
Bakırköy: 30 bin 100 TL
Beyoğlu: 31 bin 700 TL
Kadıköy: 38 bin 700 TL
Beşiktaş: 39 bin 900 TL
Sarıyer: 44 bin TL