Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İstanbul'da kira fiyatları düşüşte: Artık kimse bu ilçelere bakmıyor: Daireler boş kaldı

İstanbul'da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehri yalnızca fiziki olarak değil, emlak piyasası açısından da büyük ölçüde etkiledi. Bazı ilçelerde kira fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, bazı bölgelerde ciddi düşüşler görüldü. Özellikle iki semtte kiralık evlere olan ilgi neredeyse tamamen yok oldu. İşte İstanbul’daki güncel kira fiyat tablosu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 11:29

İstanbul’un hızla değişen ve gelişen yapısı, konut piyasasında da etkisini gösteriyor. Nisan ayına ilişkin yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul genelinde ortalama kira bedelleri dikkat çekici şekilde yükseldi. Metrekare başına kira bedeli ortalama 287,50 TL seviyesine ulaştı. Ancak bu artış tüm bölgelerde aynı oranda gerçekleşmedi.

İstanbul'da kira fiyatları düşüşte: Artık kimse bu ilçelere bakmıyor: Daireler boş kaldı

DEPREM RİSKİ KİRA FİYATLARINI ETKİLEDİ

Kira artışları, ilçelerin konumuna ve deprem riskine göre farklılık gösteriyor. Özellikle deprem açısından riskli olarak görülen bazı ilçelerde kira fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi bölgelerde ortalama metrekare kira bedeli 200 TL civarına kadar düştü.

İstanbul'da kira fiyatları düşüşte: Artık kimse bu ilçelere bakmıyor: Daireler boş kaldı

BAZI İLÇELERDE TALEP AZALDI

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, Star Haber’e yaptığı açıklamada, yeni binalara olan ilginin arttığını, ancak eski yapılarda ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Yeşiltaş, "Deprem sonrasında inşa edilen binalarda kira fiyatları artıyor. Fakat eski binalarda talep azalıyor. Örneğin Beylikdüzü ve Avcılar gibi bölgeler, merkeze göre daha uygun fiyatlar sunuyor. Bu ilçelerde 20 bin TL’ye kiralık daire bulunabiliyor. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi yerlerde talep neredeyse yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kira fiyatları düşüşte: Artık kimse bu ilçelere bakmıyor: Daireler boş kaldı

YENİ VE DAYANIKLI BİNALARDA FİYATLAR TAVAN YAPTI

Yeni yapılan, depreme dayanıklı konutlarda ise kira fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yeşiltaş, bu yapılar için, "Eğer bina yeni ve sağlam inşa edildiyse, şehir merkezlerinde olduğu gibi bu bölgelerde de kira bedelleri 50 ila 60 bin TL aralığına kadar çıkabiliyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Çok sık rapor kullanımı işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim açıkladı
Kira fiyatları cep yakıyor! 10 bin TL’nin altında kiralık ev kalmadı: İşte şehir şehir kira fiyatları

Sıkça Sorulan Sorular

Ev kiraları neden yükseldi?
İnşaat sektöründe artan maliyetler nedeni ile konut üretimi yavaşlayınca yeni projeler ve dolayısı ile arz azaldı. Konut kredi faizlerinin yüksek olması ve ev satış fiyatlarının da artması nedeniyle orta gelirli vatandaşın ev alması zorlaştı.
ETİKETLER
#kira fiyatları
#İstanbul Depremi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.