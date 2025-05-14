İstanbul'da kira fiyatları düşüşte: Artık kimse bu ilçelere bakmıyor: Daireler boş kaldı

İstanbul'da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehri yalnızca fiziki olarak değil, emlak piyasası açısından da büyük ölçüde etkiledi. Bazı ilçelerde kira fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, bazı bölgelerde ciddi düşüşler görüldü. Özellikle iki semtte kiralık evlere olan ilgi neredeyse tamamen yok oldu. İşte İstanbul’daki güncel kira fiyat tablosu...

İstanbul’un hızla değişen ve gelişen yapısı, konut piyasasında da etkisini gösteriyor. Nisan ayına ilişkin yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul genelinde ortalama kira bedelleri dikkat çekici şekilde yükseldi. Metrekare başına kira bedeli ortalama 287,50 TL seviyesine ulaştı. Ancak bu artış tüm bölgelerde aynı oranda gerçekleşmedi.

DEPREM RİSKİ KİRA FİYATLARINI ETKİLEDİ

Kira artışları, ilçelerin konumuna ve deprem riskine göre farklılık gösteriyor. Özellikle deprem açısından riskli olarak görülen bazı ilçelerde kira fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Silivri, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Avcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi bölgelerde ortalama metrekare kira bedeli 200 TL civarına kadar düştü.

BAZI İLÇELERDE TALEP AZALDI

İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, Star Haber’e yaptığı açıklamada, yeni binalara olan ilginin arttığını, ancak eski yapılarda ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti. Yeşiltaş, "Deprem sonrasında inşa edilen binalarda kira fiyatları artıyor. Fakat eski binalarda talep azalıyor. Örneğin Beylikdüzü ve Avcılar gibi bölgeler, merkeze göre daha uygun fiyatlar sunuyor. Bu ilçelerde 20 bin TL’ye kiralık daire bulunabiliyor. Özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi yerlerde talep neredeyse yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

YENİ VE DAYANIKLI BİNALARDA FİYATLAR TAVAN YAPTI

Yeni yapılan, depreme dayanıklı konutlarda ise kira fiyatları yükselmeye devam ediyor. Yeşiltaş, bu yapılar için, "Eğer bina yeni ve sağlam inşa edildiyse, şehir merkezlerinde olduğu gibi bu bölgelerde de kira bedelleri 50 ila 60 bin TL aralığına kadar çıkabiliyor" dedi.