İstanbul'da kira fiyatları uçtu: En pahalı ilçeler belli oldu

İstanbul'da kiralık konut fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Bir emlak ilan platformunun verilerine göre, şehir genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kirası 26 bin 500 liraya ulaştı. Geçen yıla kıyasla kira fiyatlarının yüzde 45 arttığı belirtilirken, özellikle lüks semtlerde fiyatlar rekor seviyelere çıktı.
İstanbul’un en yüksek kira ortalamasına sahip ilçesi Beşiktaş olurken, listenin başında Bebek yer aldı. Bebek’te 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 75 bin 500 liraya kadar yükseldi. Beşiktaş’ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde de kiralar 68 bin lira seviyelerine dayanmış durumda.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kira fiyatlarındaki artışın vatandaşların gelir düzeyiyle örtüşmediğini belirterek, "Asgari ücret 20 bin lira, ancak İstanbul’da ortalama kira 26 bin 500 lira. Geçinmek artık mantığa aykırı bir hâl aldı. Mecidiyeköy’de iki oda bir salon dairelerin bile kirası 30 bin lirayı bulmuş durumda. Yeterli konut üretimi olmadığı için talep artarken arz yetersiz kalıyor, bu da fiyatları yukarı çekiyor." ifadelerini kullandı.
Emlak sektörü temsilcileri, internet ilanlarındaki fiyatların abartılı olduğunu ve gerçek piyasanın bu rakamların altında kaldığını vurguluyor. Aşa, "Gerçekte ilana çıkan fiyatların oldukça altında ciddi pazarlıklar yapılabiliyor. Hem satılık hem de kiralık konut arayışında olanlar, acele etmeden kapsamlı bir piyasa araştırması yapmalı." diyerek vatandaşları uyardı.
Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarına doğru kira fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.
Bebek (Beşiktaş): 75.500 TL
Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 TL
Ömerli (Çekmeköy): 67.900 TL
Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 TL
Caddebostan (Kadıköy): 67.000 TL
Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 TL
Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 TL
Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 TL
Ayazağa (Sarıyer): 63.200 TL
Levent (Beşiktaş): 62.000 TL
Arnavutköy (Beşiktaş): 62.000 TL
Suadiye (Kadıköy): 61.200 TL
Vişnezade (Beşiktaş): 60.500 TL