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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İstanbul'da kira fiyatları uçtu: En pahalı ilçeler belli oldu

İstanbul'da kira artışı hız kesmiyor. Şehirde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 26 bin 500 liraya ulaşırken, geçen yıla kıyasla kira fiyatlarının yüzde 45 arttığı belirtildi. Peki İstanbul'un en pahalı ilçesi hangisi? İşte en pahalı semtler...

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İstanbul'da kira fiyatları uçtu: En pahalı ilçeler belli oldu
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 10:47

İstanbul'da kiralık konut fiyatlarında ciddi artış yaşanıyor. Bir emlak ilan platformunun verilerine göre, şehir genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama kirası 26 bin 500 liraya ulaştı. Geçen yıla kıyasla kira fiyatlarının yüzde 45 arttığı belirtilirken, özellikle lüks semtlerde fiyatlar rekor seviyelere çıktı.

BEBEK’TE KİRA 75 BİN 500 LİRA!

İstanbul’un en yüksek kira ortalamasına sahip ilçesi Beşiktaş olurken, listenin başında Bebek yer aldı. Bebek’te 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira bedeli 75 bin 500 liraya kadar yükseldi. Beşiktaş’ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde de kiralar 68 bin lira seviyelerine dayanmış durumda.
 

İSTANBUL'DA GEÇİNMEK MÜMKÜN MÜ? 

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kira fiyatlarındaki artışın vatandaşların gelir düzeyiyle örtüşmediğini belirterek, "Asgari ücret 20 bin lira, ancak İstanbul’da ortalama kira 26 bin 500 lira. Geçinmek artık mantığa aykırı bir hâl aldı. Mecidiyeköy’de iki oda bir salon dairelerin bile kirası 30 bin lirayı bulmuş durumda. Yeterli konut üretimi olmadığı için talep artarken arz yetersiz kalıyor, bu da fiyatları yukarı çekiyor." ifadelerini kullandı.

EMLAKÇILARDAN UYARI: FİYATLAR ŞİŞİRİLMIŞ OLABİLİR

Emlak sektörü temsilcileri, internet ilanlarındaki fiyatların abartılı olduğunu ve gerçek piyasanın bu rakamların altında kaldığını vurguluyor. Aşa, "Gerçekte ilana çıkan fiyatların oldukça altında ciddi pazarlıklar yapılabiliyor. Hem satılık hem de kiralık konut arayışında olanlar, acele etmeden kapsamlı bir piyasa araştırması yapmalı." diyerek vatandaşları uyardı.  
 

"FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR"

Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarına doğru kira fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.

İSTANBUL'UN EN PAHALI SEMTLERİ

Bebek (Beşiktaş): 75.500 TL

Nisbetiye (Beşiktaş): 69.000 TL

Ömerli (Çekmeköy): 67.900 TL

Sırapınar (Çekmeköy): 67.600 TL

Caddebostan (Kadıköy): 67.000 TL

Uskumruköy (Sarıyer): 64.900 TL

Şahkulu (Beyoğlu): 64.500 TL

Kuruçeşme (Beşiktaş): 64.300 TL

Ayazağa (Sarıyer): 63.200 TL

Levent (Beşiktaş): 62.000 TL

Arnavutköy (Beşiktaş): 62.000 TL

Suadiye (Kadıköy): 61.200 TL

Vişnezade (Beşiktaş): 60.500 TL

 

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