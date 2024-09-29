İstanbul'da kira fiyatları uçtu! En pahalı ve en ucuz semtler belli oldu: İşte ilçe ilçe kira fiyatları...

29 Eylül 2024 10:18 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:30

İstanbul'da kira fiyatları vatandaşın belini büküyor. Geçen yıla göre yüzde 46 oranında artan kira fiyatları kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getiriyor. Megakentte en düşük kira 13 bin olurken, 3 ilçede fiyatlar 35 bin TL'nin üzerinde geçti. İşte İstanbul'un ilçelerinde dudak uçuklatan kira fiyatları...

Hangi masraf ev sahibine, hangisi kiracıya: Net açıklama geldi! Kiracılar ve mülk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

Hangi masraf ev sahibine, hangisi kiracıya: Net açıklama geldi! Kiracılar ve mülk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda konut​ kiralarında yüzde 25 tavan zam oranı belirlenmişti. Fakat birçok ev sahibi bu düzenlemeye uymayınca mahkemeler kiracı ile ev sahibi davalarıyla doldu. Kiracıların beli büken fiyatların İstanbul​'da geçen yıla oranla tam 46,82 oranında arttığı belirlendi. Megakentte ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak ölçüldü.

16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da kira​ fiyatları vatandaşı zorlarken en düşük ilçe ortalaması 13 bin 800 TL oldu.

İŞTE İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KİRA ONLANLARI

Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:

Avcılar: 16 bin TL

Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

Esenler: 16 bin 400 TL

Bahçelievler: 17 bin 700 TL

Büyükçekmece: 17 bin 900 TL

Çatalca: 18 bin 300 TL

Esenyurt: 13 bin 800 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Sultangazi: 16 bin TL

Silivri: 16 bin 500 TL

Güngören: 17 bin 400 TL

Beylikdüzü: 17 bin 600 TL

Tuzla: 22 bin TL

Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL

Bayrampaşa: 20 bin 500 TL

Başakşehir: 22 bin 500 TL

Ümraniye: 23 bin 700 TL

Kartal: 25 bin 200 TL

Zeytinburnu: 21 bin 600 TL

Pendik: 21 bin 800 TL

Çekmeköy: 22 bin 300 TL

Sancaktepe: 18 bin 700 TL

Küçükçekmece: 19 bin 300 TL

Fatih: 19 bin 500 TL

Üsküdar: 26 bin 600 TL

Maltepe: 26 bin 700 TL

Şile: 26 bin 800 TL

Kağıthane: 26 bin 800 TL

Beykoz: 27 bin 100 TL

Ataşehir: 28 bin 400 TL

Şişli: 28 bin 600 TL

Eyüpsultan: 29 bin 400 TL

Bakırköy: 30 bin 100 TL

Beyoğlu: 31 bin 700 TL

Kadıköy: 38 bin 700 TL

Beşiktaş: 39 bin 900 TL

Sarıyer: 44 bin TL