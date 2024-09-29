İstanbul'da kira fiyatları uçtu! En pahalı ve en ucuz semtler belli oldu: İşte ilçe ilçe kira fiyatları...
İstanbul'da kira fiyatları vatandaşın belini büküyor. Geçen yıla göre yüzde 46 oranında artan kira fiyatları kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getiriyor. Megakentte en düşük kira 13 bin olurken, 3 ilçede fiyatlar 35 bin TL'nin üzerinde geçti. İşte İstanbul'un ilçelerinde dudak uçuklatan kira fiyatları...
Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda konut kiralarında yüzde 25 tavan zam oranı belirlenmişti. Fakat birçok ev sahibi bu düzenlemeye uymayınca mahkemeler kiracı ile ev sahibi davalarıyla doldu. Kiracıların beli büken fiyatların İstanbul'da geçen yıla oranla tam 46,82 oranında arttığı belirlendi. Megakentte ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olarak ölçüldü.
16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da kira fiyatları vatandaşı zorlarken en düşük ilçe ortalaması 13 bin 800 TL oldu.
İŞTE İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KİRA ONLANLARI
Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:
Avcılar: 16 bin TL
Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
Esenler: 16 bin 400 TL
Bahçelievler: 17 bin 700 TL
Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
Çatalca: 18 bin 300 TL
Esenyurt: 13 bin 800 TL
Arnavutköy: 15 bin 400 TL
Sultangazi: 16 bin TL
Silivri: 16 bin 500 TL
Güngören: 17 bin 400 TL
Beylikdüzü: 17 bin 600 TL
Tuzla: 22 bin TL
Gaziosmanpaşa: 20 bin 500 TL
Bayrampaşa: 20 bin 500 TL
Başakşehir: 22 bin 500 TL
Ümraniye: 23 bin 700 TL
Kartal: 25 bin 200 TL
Zeytinburnu: 21 bin 600 TL
Pendik: 21 bin 800 TL
Çekmeköy: 22 bin 300 TL
Sancaktepe: 18 bin 700 TL
Küçükçekmece: 19 bin 300 TL
Fatih: 19 bin 500 TL
Üsküdar: 26 bin 600 TL
Maltepe: 26 bin 700 TL
Şile: 26 bin 800 TL
Kağıthane: 26 bin 800 TL
Beykoz: 27 bin 100 TL
Ataşehir: 28 bin 400 TL
Şişli: 28 bin 600 TL
Eyüpsultan: 29 bin 400 TL
Bakırköy: 30 bin 100 TL
Beyoğlu: 31 bin 700 TL
Kadıköy: 38 bin 700 TL
Beşiktaş: 39 bin 900 TL
Sarıyer: 44 bin TL