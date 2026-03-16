İstanbul'da konutun yeni rotası belli oldu! İşte satışların fırladığı 2 ilçe

İstanbul, yılın ilk iki ayında 43 bin 706 konut satışıyla Türkiye genelinde zirvedeki yerini korudu. Toplam satışların %18,5’i megakentte gerçekleşirken, yatırımcı ilgisi özellikle bazı ilçelerde dikkat çekici şekilde yön değiştirdi.
Şubat verilerine göre İstanbul’un kuzeyinde ve merkeze görece uzak bölgelerde konut satışları artış gösterdi. Buna karşılık Silivri ve Bahçelievler tarafında satış temposu yavaşladı.
Uzmanlara göre kuzey aksında görülen hareketlilikte yeni ulaşım projeleri, düşük yoğunluklu yaşam arayışı ve arsa stoğu etkili olurken, bazı merkezi ilçelerde fiyatların yüksek seviyelere ulaşması talebin yön değiştirmesine neden oluyor.
İstanbul’da konut piyasasında yeni yatırım rotalarının şekillenmeye başladığı yorumları yapılıyor. İşte o rotalardan tüm detaylar ve ayrıntılı rakamlar...
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ocak-Şubat 2026 döneminde İstanbul’un Avrupa yakasında 28 bin 658 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlarda;
-Esenyurt 5 bin 171 adet ile birinci,
-Küçükçekmece 2 bin 107 adet ile ikinci,
-Bahçelievler 2 bin 6 adet ile üçüncü oldu.
İstanbul’un Avrupa Yakası; ticari hareketlilik ve daha fazla konut projeleriyle toplam satışlarda üstünlüğünü korudu.
2026’nın 2 aylık döneminde İstanbul’un Anadolu yakasında ise 15 bin 48 adet konut el değiştirdi. Mega kentteki satışlarının yaklaşık %35'ini temsil eden Anadolu yakasındaki 2 aylık satışlara bakıldığında;
-Pendik 2 bin 58 adet ile birinci,
-Kadıköy bin 672 adet ile ikinci,
-Maltepe bin 634 adet ile üçüncü sırada yer aldı.
Bu arada veriler; şubat ayında, bir önceki aya göre hangi ilçelerde satışların daha fazla arttığını da ortaya koydu.
Buna göre en yüksek ve en düşük artış oranı olan ilçeler şöyle sıralandı:
Şile +%66,67 136 🚀 En Yüksek Artış Sarıyer +%62,50 399 📈 Yüksek Artış Büyükçekmece +%34,72 960 📈 Artış Sancaktepe +%33,04 1.340 📈 Artış Şişli +%31,29 643 📈 Artış Beyoğlu -%1,72 345 📉 Sınırlı Düşüş Zeytinburnu -%1,98 901 📉 Düşüş Bahçelievler -%4,86 2.006 📉 Düşüş Silivri -%11,55 1.061 📉 Belirgin Düşüş Çatalca -%13,33 112 📉 En Yüksek Düşüş