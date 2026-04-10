İstanbul Valiliği tarafından yürütülen sosyal yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valisi Davut Gül, geçen ay öğrencilere müjdesini verdiği kantin desteğinin ayrıntılarını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da öğrencilere aylık 2 bin TL kantin desteği: Vali Gül şartları açıkladı İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle 'Gönülden Bir Öğün' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlayacak. Proje kapsamında toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği verilecek. Destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmak ve belirlenen şartları sağlamak gerekiyor. İlk etapta şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar gibi çeşitli öğrenci gruplarına öncelik verilecek. Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yüklenecek ve bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılabilecek.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

100 BİN ÖĞRENCİYE KANTİN KARTI DESTEĞİ

Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

KİMLER YARARLANACAK?

İlk etapta ihtiyaç ve öncelik durumunun gözetileceğini vurgulayan Vali Gül'in açıklamasına göre destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde...

Kantin Kart Verilecek Öğrenciler - Şehit ve gazi çocukları - Yetim ve öksüz çocuklar - Engelli çocuklar - Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar - Koruyucu aile yanında kalan çocuklar - Roman çocuklar - Babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar - Anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları - Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler

2 BİN TL YÜKLENECEK

Vali Gül, "Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.