Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul'da öğrencilere aylık 2 bin TL kantin desteği: Vali Gül şartları açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan ayında müjdesini verdiği öğrencilere kantin desteği projesinin ayrıntılarını paylaştı. Toplam 100 bin öğrencinin kantin kartına aylık 2 bin TL yükleneceğini belirten Vali Gül, destekten yararlanmak için gereken şartları açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 03:23
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 03:30

tarafından yürütülen kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valisi Davut Gül, geçen ay öğrencilere müjdesini verdiği kantin desteğinin ayrıntılarını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da öğrencilere aylık 2 bin TL kantin desteği: Vali Gül şartları açıkladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle 'Gönülden Bir Öğün' projesi kapsamında 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlayacak.
Proje kapsamında toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği verilecek.
Destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmak ve belirlenen şartları sağlamak gerekiyor.
İlk etapta şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar gibi çeşitli öğrenci gruplarına öncelik verilecek.
Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yüklenecek ve bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Çocukları Vakfı olarak, valiliğin koordinasyonunda ve hayırseverlerin destekleriyle "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

100 BİN ÖĞRENCİYE KANTİN KARTI DESTEĞİ

Proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye kantin kartı desteği sağlamayı hedeflediklerini aktaran Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu kaydetti.

KİMLER YARARLANACAK?

İlk etapta ihtiyaç ve öncelik durumunun gözetileceğini vurgulayan Vali Gül'in açıklamasına göre destek verilecek öğrenci gruplarını şu şekilde...

Kantin Kart Verilecek Öğrenciler
- Şehit ve gazi çocukları
- Yetim ve öksüz çocuklar
- Engelli çocuklar
- Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar
- Koruyucu aile yanında kalan çocuklar
- Roman çocuklar
- Babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar
- Anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları
- Meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler

2 BİN TL YÜKLENECEK

Vali Gül, "Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#sosyal yardım
#İstanbul Valiliği
#Öğrenci Desteği
#Gönülden Bir Öğün Kartı
#Kantin Kartı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.