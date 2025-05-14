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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İstanbul’da otopark çilesi: Fiyatlar cep yakıyor

İstanbul’da otopark krizi her geçen gün daha da büyüyor. Kamuya ait otoparklarda yer bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, sürücüler çözümü özel otoparklarda arıyor. Ancak özel otoparkların da fiyatları cep yakıyor. Saatlik ücretlerin 200 ila 400 lira arasında değiştiği özel otoparklarda, aracınızı bir gün bırakmanın bedeli 1000 lirayı geçebiliyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 14:55

İstanbul trafiğinde her gün yaklaşık 6 milyon araç seyir halinde. Hal böyle olunca, sürücüler için park yeri bulmak adeta zulüm oluyor. Özellikle merkezi noktalarda kamuya ait otoparklar sürücülere bir nebze nefes aldırsa da, bu alanlar genellikle kısa sürede doluyor.

KAMU OTOPARKLARI DOLUNCA GÖZLER ÖZEL İŞLETMELERE ÇEVRİLİYOR

Kamu otoparklarında yer bulamayan sürücüler, çareyi özel otoparklarda buluyor. Ancak bu noktada da karşılarına çok yüksek fiyatlar çıkıyor. Öyle ki, bazı özel otoparklarda bir saatlik park ücreti 200 ila 400 TL arasında değişirken, araç gün boyu kalacaksa lüks semtlerde bin lirayı aşan ücretler istenebiliyor.

İstanbul’da otopark çilesi: Fiyatlar cep yakıyor

LÜKS SEMTLERDE FİYATLAR TABELA TANIMIYOR

Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli ve Sarıyer gibi ilçelerde otopark fiyatları neredeyse kontrolden çıkmış durumda. Üstelik birçok özel otoparkta fiyat tarifesini gösteren herhangi bir tabela da bulunmuyor. Bu da sürücülerin otopark ücretleri konusunda önceden bilgi edinmesini zorlaştırıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Otoparkta çekilen araç ücreti ne kadar?
Yeni tarifeye göre, araç çekme ücreti 870 liradan 1215 liraya yükseltildi.
ETİKETLER
#otopark ücreti
#Ekonomi
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