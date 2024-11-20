İstanbul'da suya zam!
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:11
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz gün de İzmir'de suya yüzde 30 zam yapılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Kurul'dan 16 milyon İstanbulluyu üzecek haber geldi.
İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldığı öğrenildi. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.
Kaynak: tgrthaber.com