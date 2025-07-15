İstanbul'da taksi ücretlerine büyük zam talebi: Gözler UKOME toplantısında

İstanbul’da taksi ücretlerine zam gündemde. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine yüzde 35 zam yapılması için teklif hazırladı. Teklif kabul edilirse taksilerde açılış ücreti 42 TL’den 56,70 TL’ye, kilometre başına ücret 28 TL’den 37,80 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 135 TL’den 182,25 TL’ye yükselecek.

İstanbul’da taksi tarifelerine yeni bir zam gündemde yerini aldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, son dönemde hızla artan maliyetleri gerekçe göstererek taksimetre ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmasını talep etti. Söz konusu talebin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapılacak ilk toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

AÇILIŞ 56,70 TL, KİLOMETRE 37,80 TL OLABİLİR

Zam talebinin kabul edilmesi halinde, taksilerde uygulanan açılış ücreti 42 TL’den 56,70 TL’ye yükselecek. Kilometre başına ücret 28 TL’den 37,80 TL’ye çıkarken, kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 135 TL’den 182,25 TL’ye yükselecek.

MALİYET KALEMLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada; akaryakıt fiyatları, araç bakım ve onarım giderleri, yedek parça maliyetleri, sigorta primleri ve işçilik ücretlerinde yaşanan artışların, talep edilen zam oranının temel sebepleri olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, mevcut tarifeyle hizmet vermenin sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.