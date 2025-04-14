İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul’da toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan özel halk otobüsü işletmecileri, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle alarm veriyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, işletmecilerin artık dayanma gücünün kalmadığı ve hizmet vermenin sürdürülemez bir hâl aldığı ifade edildi.

İBB'DEN ALACAK 5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Açıklamada, özel halk otobüslerinin tüm zorluklara rağmen kentin toplu taşıma yükünü sırtlandığı ancak son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, artan akaryakıt fiyatları ve yükselen maliyetlerin işletmecileri iflas noktasına getirdiği vurgulandı. En büyük sorunlardan birinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınamayan ödemeler olduğu dile getirildi.



Esnaf Odası, belediyeden alacaklarının 5 milyar lirayı aştığını belirterek, "Bu sadece bir alacak meselesi değil; binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonlarca vatandaşın ulaşım hakkının yok sayılmasıdır" ifadelerini kullandı.

ULAŞIM KRİZİ KAPIDA

Yetkililerle yapılan görüşmelerin sürekli oyalama politikalarıyla sonuçlandığını belirten Esnaf Odası, artık ne akaryakıt alabilecek durumda olduklarını ne de personel maaşlarını ödeyebildiklerini kaydetti.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut koşullar altında toplu taşıma hizmeti sunmak ne teknik olarak ne de insani ve vicdani açıdan mümkün. Bu nedenle, yakın zamanda İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerine ara vermek zorunda kalacağız. Bu bir tehdit değil; içinde bulunduğumuz şartların dayattığı zorunlu bir karardır. Ya bu soruna kalıcı bir çözüm bulunur ya da İstanbul’un toplu taşıma sistemi büyük bir krizle karşı karşıya kalır."