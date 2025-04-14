Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul’daki özel halk otobüsleri duruyor. Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle seferleri durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:36

İstanbul’da toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan özel halk otobüsü işletmecileri, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle alarm veriyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, işletmecilerin artık dayanma gücünün kalmadığı ve hizmet vermenin sürdürülemez bir hâl aldığı ifade edildi.

İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

İBB'DEN ALACAK 5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Açıklamada, özel halk otobüslerinin tüm zorluklara rağmen kentin toplu taşıma yükünü sırtlandığı ancak son dönemdeki ekonomik dalgalanmalar, artan akaryakıt fiyatları ve yükselen maliyetlerin işletmecileri iflas noktasına getirdiği vurgulandı. En büyük sorunlardan birinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınamayan ödemeler olduğu dile getirildi.

Esnaf Odası, belediyeden alacaklarının 5 milyar lirayı aştığını belirterek, "Bu sadece bir alacak meselesi değil; binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonlarca vatandaşın ulaşım hakkının yok sayılmasıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da toplu taşıma krizi: Özel Halk Otobüsleri kontak kapatmaya hazırlanıyor

ULAŞIM KRİZİ KAPIDA

Yetkililerle yapılan görüşmelerin sürekli oyalama politikalarıyla sonuçlandığını belirten Esnaf Odası, artık ne akaryakıt alabilecek durumda olduklarını ne de personel maaşlarını ödeyebildiklerini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut koşullar altında toplu taşıma hizmeti sunmak ne teknik olarak ne de insani ve vicdani açıdan mümkün. Bu nedenle, yakın zamanda İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerine ara vermek zorunda kalacağız. Bu bir tehdit değil; içinde bulunduğumuz şartların dayattığı zorunlu bir karardır. Ya bu soruna kalıcı bir çözüm bulunur ya da İstanbul’un toplu taşıma sistemi büyük bir krizle karşı karşıya kalır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar dikkat! Bu hata işinize mal olabilir: Şirket mailinizi kullanırken sakın bunu yapmayın
Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Muhammet Bayram detayları paylaştı: 25 yıl şartı dikkat çekti
ETİKETLER
#istanbul
#ibb
#otobüs
#toplu taşıma
#ekonomik kriz
#Ulaşım İstanbul
#özel halk otobüsleri
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Esnaf Odası
#Halk Otobüsü
#Alacak
#Ulaşım Krizi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.