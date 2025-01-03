İstanbul'da toplu taşıma zamlı ücretleri 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor! İşte ulaşımda yeni tarifeler
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME toplantısından sonra ilan edilecek. Zamlı fiyatlar 13 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. İşte İstanbul'un ulaşımında geçerli olacak yeni ücretler
İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam kapıda. 2025 yılında geçerli olacak ücretler merak ediliyor. 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME toplantısında, Ocak 2025'ten itibaren İstanbul'da uygulanacak yeni tarifeler belli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) alt komisyonlara sunduğu yüzde 55'lik zam teklifi geçerse aylık abonman ücreti 2 bin 433 lira olacak.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM
İstanbul ulaşımı için pazartesi günü kritik önem taşıyor. UKOME yılın ilk toplantısında zamlı ücretleri açıklayacak. 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME toplantısında, Ocak 2025'ten itibaren İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belli olacak.
YENİ TARİFE 13 OCAK'TAN İTİBAREN UYGULANACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sunduğu yüzde 55'lik zam teklifi kabul edilirse yeni tarifeler bu oranda artacak.
Buna göre;
- 180 geçişlik aylık abonman ücreti 2 bin 433 lira olacak
- Tek geçiş ücreti mevcut 20 liradan 31 liraya yükselecek.
YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ ARTTI
İstanbul'da toplu taşımaya ağustos ayında yapılan zammın ardından, ocak ayında toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 civarında bir zam bekleniyor.
Bu oranda artış yapılırsa tek geçiş ücreti 26 liraya çıkacak.