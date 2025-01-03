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İstanbul'da toplu taşıma zamlı ücretleri 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor! İşte ulaşımda yeni tarifeler

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:30

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME toplantısından sonra ilan edilecek. Zamlı fiyatlar 13 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. İşte İstanbul'un ulaşımında geçerli olacak yeni ücretler

İstanbul​'da toplu ulaşıma dev zam kapıda. 2025​ yılında geçerli olacak ücretler merak ediliyor. 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME​ toplantısında, Ocak 2025'ten itibaren İstanbul'da uygulanacak yeni tarifeler belli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) alt komisyonlara sunduğu yüzde 55'lik zam teklifi geçerse aylık abonman ücreti 2 bin 433 lira olacak.

İstanbul'da toplu taşıma zamlı ücretleri 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor! İşte ulaşımda yeni tarifeler - 1. Resim

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM

İstanbul ulaşımı için pazartesi günü kritik önem taşıyor. UKOME yılın ilk toplantısında zamlı ücretleri açıklayacak. 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME toplantısında, Ocak 2025'ten itibaren İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma​ tarifesi belli olacak.

İstanbul'da toplu taşıma zamlı ücretleri 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor! İşte ulaşımda yeni tarifeler - 2. Resim

YENİ TARİFE 13 OCAK'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sunduğu yüzde 55'lik zam teklifi kabul edilirse yeni tarifeler bu oranda artacak. 

Buna göre;

  • 180 geçişlik aylık abonman ücreti 2 bin 433 lira olacak
  • Tek geçiş ücreti mevcut 20 liradan 31 liraya yükselecek.

İstanbul'da toplu taşıma zamlı ücretleri 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor! İşte ulaşımda yeni tarifeler - 3. Resim

YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

İstanbul'da toplu taşımaya ağustos ayında yapılan zammın ardından, ocak ayında toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 civarında bir zam bekleniyor.

Bu oranda artış yapılırsa tek geçiş ücreti 26 liraya çıkacak.

İstanbul'da toplu taşıma zamlı ücretleri 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor! İşte ulaşımda yeni tarifeler - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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