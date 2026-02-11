Menü Kapat
İstanbul'da ucuz ev arayan herkes oraya taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

Şubat 11, 2026 09:27
1
İstanbul'da ucuz ev arayan herkes o ilçeye taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

İstanbul’da konut fiyatlarının yüksekliği merkez ilçelerde nüfus kaybını hızlandırırken, daha uygun fiyatlı konut seçenekleri sunan ilçelerde artış dikkat çekiyor.

Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy öne çıkarken, Kadıköy ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde nüfus geriliyor.

İşte açıklanan verilere göre; İstanbul’da geçen yıl “kişi bazında” en fazla nüfus artışı gerçekleşen şehirler...

 

2
istanbul kiralı daire

DÜŞÜK FİYATLI KONUTLARA İLGİ ARTTI 

Türkiye’nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da nüfus geçen yıl 15 milyon 754 bin kişiyi aşarken, ilçeler arasındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Tuzla ve Sultanbeyli kişi bazında en fazla nüfus artışı ile öne çıktı. Kadıköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Bakırköy ve Beşiktaş gibi merkezi ve gözde semtlerde ise nüfus azaldı. Mega kentte konut fiyatının daha düşük olduğu ilçelerde nüfus daha hızlı artıyor.

3
İstanbul daire

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da geçen yıl “kişi bazında” en fazla nüfus artışı şu ilçelerde gerçekleşti:

-Başakşehir: 16 bin 330 kişi

-Esenyurt: 15 bin 536 kişi

-Arnavutköy: 13 bin 601 kişi

4
kiralık daire

-Tuzla: 12 bin 465 kişi

-Sultanbeyli: 9 bin 715 kişi

-Çekmeköy: 9 bin 220 kişi

-Silivri: 7 bin 873 kişi

-Beylikdüzü: 7 bin 698 kişi

-Sancaktepe: 5 bin 423 kişi

-Bayrampaşa: 4 bin 675 kişi

Bu ilçelerden Başakşehir, Arnavutköy, Çekmeköy ve Silivri’de yıllık nüfus artış oranı %3’ün üzerinde gerçekleşirken, Tuzla’da bu oran %4,14’e kadar yükseldi.

5
İstanbul'da ucuz ev arayan herkes oraya taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

GÖZDE İLÇELERDE SON DURUM NE?

İstanbul’un en gözde bölgeleri arasında yer alan 5 ilçesinde de ise geçen yıl nüfusta gerileme dikkat çekti. Söz konusu ilçeler ve verdikleri göç rakamları şöyle sıralanıyor:

-Kadıköy: 3 bin 616 kişi

-Zeytinburnu: 2 bin 873 kişi

 

6
İstanbul'da ucuz ev arayan herkes oraya taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

-Ataşehir: 2 bin 741 kişi

-Bakırköy: Bin 689 kişi

-Beşiktaş: Bin 369 kişi

Sadece bu ilçeler dikkate alındığında Zeytinburnu, %-1,03 ile nüfusu en fazla düşün ilçe oldu. Onu %-0,82 ile Beşiktaş ve %-0,78 ile Kadıköy takip etti.

7
İstanbul'da ucuz ev arayan herkes oraya taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

KONUT FİYATLARI NE ORANDA ETKİ EDİYOR?

İstanbul’daki verilere bakıldığında pahalı ilçelerde nüfusun gerilediği, buna karşılık fiyatların daha ucuz olduğu ilçelerde ise nüfus artışı dikkat çekiyor.

Nüfusun en çok arttığı ilçelerde Ocak 2026 verilerine göre metrekare konut fiyatları şöyle:

-Başakşehir: 62.255 TL/m2

-Esenyurt: 27.684 TL/m2

-Arnavutköy: 39.135 TL/m2

-Tuzla: 56.661 TL/m2

 

 

8
İstanbul'da ucuz ev arayan herkes oraya taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

-Sultanbeyli: 48.030 TL/m2

-Çekmeköy: 58.269 TL/m2

-Silivri: 38.059 TL/m2

-Beylikdüzü: 40.429 TL/m2

-Sancaktepe: 49.471 TL/m2

-Bayrampaşa: 52.066 TL/m2

9
kiralık daire

Nüfusu azalan pahalı ilçelerde ise metrekare konut fiyatları şu şekilde gerçekleşiyor:

-Kadıköy: 150.885 TL/m2

-Zeytinburnu: 73.706 TL/m2

-Ataşehir: 77.097 TL/m2

-Bakırköy: 110.484 TL/m2

-Beşiktaş: 152.498 TL/m2

