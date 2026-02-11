İstanbul'da ucuz ev arayan herkes oraya taşınıyor! Esenyurt ya da Beylikdüzü değil

DÜŞÜK FİYATLI KONUTLARA İLGİ ARTTI

Türkiye’nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'da nüfus geçen yıl 15 milyon 754 bin kişiyi aşarken, ilçeler arasındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Tuzla ve Sultanbeyli kişi bazında en fazla nüfus artışı ile öne çıktı. Kadıköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Bakırköy ve Beşiktaş gibi merkezi ve gözde semtlerde ise nüfus azaldı. Mega kentte konut fiyatının daha düşük olduğu ilçelerde nüfus daha hızlı artıyor.