İstanbul'da yarım litrelik pet şişe su fiyatına yüzde 100 zam: Artık 10 liradan satılacak

04 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:57

Yurt genelinde sıcak havaların artmasıyla suya talep arttı. İstanbul genelinde de pet şişe suya zam geldi. 0.5 litrelik pet şişe su yüzde yüzlük zamla artık 10 liradan satılacak.

10 LİRANIN ALTINDA SU KALMADI

İstanbul'daki bazı zincir marketler 10 TL'nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmazken bazı marketler ise ucuz su markalarını raflara koyarak dolaplara yerleştirmediği dikkat çekti. Su fiyatlarındaki bu artış, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığı dönemde, halkın tepkisini çekti. Vatandaşların bazıları artık gıdadaki fiyat artışlarına alıştıklarını ifade ederken bazıları ise Türkiye'de gıda enflasyonunun açıklanamayacak derecede olduğunu belirtti. İstanbul'da bir öğrenci ise gün içerisinde suya 30 TL verdiğini belirterek bu duruma artık alıştığını söyledi.

"GÜN İÇERİSİNDE SUYA 30 TL VERİYORUM"

Elindeki suyu 10 TL'ye aldığını belirten üniversite öğrencisi Kaan Çubuk, “Artık 20 TL'de olsa benim için fark etmiyor, her geçen gün suyun fiyatı artıyor. 10 TL, 20 TL artık benim için önemli bir para değil. Susayınca mecbur almak zorundayız. Bazı yerlerde daha pahalı satılıyor. Havanın sıcak olması da etkiliyor. Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum” dedi.

"NORMALDE YARIM LİTRELİK PET ŞİŞE SULAR 1-2 TL ARASINDAYDI"

Yarım litrelik pet şişe suya 10 TL verdiğini ifade eden Mustafa Uçak, “Normalde bu sular 1-2 TL arasındaydı. Normalde evde içiyoruz suyu. Hava sıcak olunca dışarıdan mecbur su alıyorum” diye konuştu.





