İstanbul'da yarın trafiğe çıkacaklar dikkat! Kontak kapatma kararı aldılar

İstanbul'da toplu ulaşımda önemli bir yer tutan Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aylardır tahsil edilemeyen ödemeler nedeniyle 22 Mayıs Perşembe günü şehir genelinde seferlerini durdurma kararı aldı.

ÖDEMELERİNİ ALAMAYINCA KONTAK KAPATTILAR

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye rağmen yaklaşık dört yıldır ödemelerin düzensiz ve gecikmeli şekilde yapıldığı belirtildi. Son dört aya ait yaklaşık 6 milyar liralık hak edişlerin ödenmemesi nedeniyle işletmecilerin ekonomik olarak dayanacak gücünün kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar birçok temel giderin karşılanamaz hale geldiği belirtilerek, İBB'nin uyarılara rağmen herhangi bir çözüm üretmediği ifade edildi. Gelinen noktada, toplu taşıma hizmetinin teknik ve mali açıdan sürdürülemez olduğu kaydedildi.

"Bu bir tercih değil, tamamen ekonomik zorunluluk" denilen açıklamada, 22 Mayıs itibarıyla İstanbul’daki Özel Halk Otobüslerinin çalışamayacağı duyuruldu. Açıklamanın sonunda ise, “Sebebi olmadığımız bu aksaklık nedeniyle İstanbul halkından anlayış bekliyor ve özür diliyoruz” ifadeleri yer aldı.