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 | İrem Çınar

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete bedel! Aylık gider 90 bin TL’yi aştı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret bedeline ulaştı. Açıklanan tablo, sabit gelirli vatandaşlar, emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için alarm veriyor. İPA'nın Nisan ayı sonuçlarına göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 90 bin 32 TL’ye yükseldi

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:07

İstanbul'da yaşam giderek pahalılaşıyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Nisan 2025’e ait yaşam maliyeti verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam gideri 90.032 TL’ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yaşam maliyetinde yüzde 51,7’lik artış gözlenirken, en fazla artış eğitim ve barınma giderlerinde yaşandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete bedel! Aylık gider 90 bin TL’yi aştı

EĞİTİM GİDERLERİNDE REKOR ARTIŞ

İPA’nın verilerine göre harcamalar dokuz ana kategoride değerlendirildi. En dikkat çekici yükseliş, yıllık bazda yüzde 125 oranında artan eğitim harcamalarında görüldü. Eğitim giderlerini, yüzde 81,3 ile barınma ve yüzde 51,2 ile kişisel bakım, temizlik ve sağlık kalemleri izledi.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete bedel! Aylık gider 90 bin TL’yi aştı

AYLIK ARTIŞTA İLETİŞİM ZİRVEDE

Nisan ayında aylık bazda en fazla artış gösteren kategori ise iletişim oldu. Bu kalemdeki artış oranı yüzde 7,9 olarak ölçüldü. Konut harcamaları ise yüzde 7,6 artışla ikinci sırada yer aldı. Öte yandan, giyim ve aksesuar harcamaları yüzde 2,6, toplu ulaşım ve yakıt harcamaları ise yüzde 1,9 oranında geriledi. Ancak yıllık bazda bu kalemlerdeki artış sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 41,7 olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete bedel! Aylık gider 90 bin TL’yi aştı

BARINMA GİDERLERİ YÜKSEK SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul’daki yaşam maliyetini en fazla etkileyen başlıkların başında yine barınma geliyor. Kiralar ve konutla ilgili harcamalardaki artış hız kesmeden sürerken, bu alandaki yıllık artış yüzde 81’i geçti. Hem aylık hem de yıllık bazda İstanbul’da yaşamı en çok zorlayan kalemlerin başında barınma giderleri gelmeye devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da yaşamak için kaç para lazım?
İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 90 bin 32 TL’ye yükseldi.
ETİKETLER
#asgari ücret
#yaşam maliyeti
#Asgari Ücreti
#İstanbul Planlama Ajansı
#Ekonomi
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