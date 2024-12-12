İstanbul'da yaşamanın maliyeti 5 asgari ücrete yaklaştı! İşte en çok fiyatı artan ürünler

12 Aralık 2024 14:47 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:24

İstanbul Planlama Ajansı, dört kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti kasım ayı verilerini açıkladı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin bir ay geçinebilmesi için 75 bin 717 lira gerekiyor. Bu tutar yaklaşık 5 asgari ücret tutarına denk geliyor.

TÜSİAD'dan dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması! "Çözülmesi gereken ciddi bir sorun var"

TÜSİAD'dan dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması! "Çözülmesi gereken ciddi bir sorun var"

İstanbul​'da yaşamanın maliyeti 76 bin liraya yaklaştı. İstanbul Planlama Ajansı'na göre, dört kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti kasım ayında aylık bazda yüzde 2,68 arttı. Bir aylık geçim ücreti 75 bin 717 lira oldu. Kasımda İstanbul'da yaşamanın maliyeti yaklaşık olarak 5 asgari ücrete denk geldi.

KASIMDA İSTANBUL'DA YAŞAMANIN MALİYETİ

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti​, Kasım 2024’te bir önceki aya göre yüzde 2,68 bir önceki yıla göre de yüzde 59,43 oranında arttı. İstanbul'da dört kişilik bir ailenin bir ay geçinebilmesi için en az 75 bin 717 lira gerekiyor. Yaşam maliyeti bir ayda 1978 lira artış kaydetti.

Yıl başında 53 bin 58 lira olan yaşam maliyeti 11 ayda yüzde 42,7 artış gösterdi.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN SABUN

Yıllık ve aylık bazda en çok sabun fiyatlarının arttı. Sabun fiyatları aylık bazda yüzde 7,12, yıllık bazda yüzde 92,63 yükseldi.

Bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışları yüzde 72,37 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandı.

İSTANBUL'DA YAŞAMANIN MALİYETİ 5 ASGARİ ÜCRETE YAKLAŞTI

Dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir ayda yüzde 2,68 artarak 75 bin 717 liraya ulaştı. Bu da bugün itibariyle 4,5 asgari ücrete denk geliyor.

Asgari ücret​ mevcut durumda 17 bin 2 lira. Ocak ayında bir ailenin geçim maliyeti 53 bin liraydı. O dönem ise bu rakam 3 asgari ücrete denk geliyordu.