İstanbul'da yaşamanın maliyeti 69 bin lira oldu!

05 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:59

Yüksek enflasyon, fahiş konut kira ve fiyatları nedeniyle İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,84 arttı. Böylelikle İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68.933 lira oldu.

İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı açıklama İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetini ortaya koydu. Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki artış ise dikkat çekti.

BİR AYDA 2 BİN 383 LİRA ARTTI

İstanbul'da yaşayan bir ailenin yaşam maliyeti geçtiğimiz yıla göre yüzde 61,84 arttı. Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68.933 lira şeklinde hesaplandı. Ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz yıla göre 2 bin 383 lira arttı.

TUVALET KAĞIDI FİYATINDA REKOR ARTIŞ

Raporda temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aynı ayına göre, fiyat artışları da incelendi. En dikkat çekici artış tuvalet kağıtlarında yaşandı. Tuvalet kağıdı fiyatları yüzde 124,7 artış yaşandı.