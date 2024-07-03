İstanbul'da yaşamanın maliyeti hesaplandı! 4 asgari ücrete yaklaştı

03 Temmuz 2024 15:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 15:48

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Türkiye'de Haziran'da en çok para kazanan mobil uygulamalar belli oldu

İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ortaya çıktı.

İstanbul'un güncel sorunlarını tespit eden İstanbul Planlama Ajansı (İPA) dört kişilik bir ailenin ortalama harcamalarını tespit etti.

Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 artış gösterdi.

İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ 63.524 LİRAYA ÇIKTI

Artan enflasyonla birlikte yaşam maliyetleri İstanbulluyu zorlamaya devam ediyor.

Asgari ücretle geçinmek zor bir hal alırken kira ve gıda fiyatlarında yaşanan artıştan vatandaş tedirgin.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz'da haziran ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

TÜİK rakamlarına göre 2024 Haziran'da enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı, yıllık enflasyon ise 71.60 seviyesinde gerçekleşti.

Resmi verilere göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 20 kat, gıda fiyatları ise 30,4 kat arttı.

2024 yılının ilk altı ayında ortalama fiyat artış oranı ise yüzde 24,73 oldu.

İstanbul Planlama Ajansı ise İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının haziran sonuçlarını duyurdu.

İPA'ya göre haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 artışla 63.524 lira oldu.

Harcamalar bir önceki aya göre 2.001 lira yükseldi.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN NOHUT OLDU

Fiyat artışlarına bakıldığında yüzde 89,16 artış oranı ile nohut fiyatları en fazla artan ürün oldu.

Ağız ve diş bakım ürünlerinde yüzde 206,24, bulaşık için temizlik ve bakım ürünlerinde ise yüzde 158,39’luk artış yaşandı.