İstanbul'da yaşamanın maliyeti tam 4 asgari ücret fiyatına yaklaştı

06 Ağustos 2024 12:08 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:09

İPA raporu ortaya çıkardı! İstanbul halkının ilk üç sorunu belli oldu

İPA raporu ortaya çıkardı! İstanbul halkının ilk üç sorunu belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı, temmuz ayı için İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti belli oldu. İşte İstanbul'da yaşam maliyeti temmuz sonuçları

İSTANBUL'DA YAŞAM MALİYETİ HIZLI ARTTI

Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,40 artışla 66.550 lira oldu.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti haziran ayına kıyasla 3 bin 26 lira yükseldi.

Maliyet bir önceki aya göre yüzde 4.76, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.40 oranında arttı.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN ZEYTİNYAĞI

Temel tüketim maddeleri arasında zeytinyağı bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 112.87 artış gösterdi.

Zeytinyağının ardından tuvalet kağıdında yüzde 106.23, beyaz penirde yüzde 89.61, margarinde yüzde 82.14 artış yaşandı.