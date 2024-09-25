İstanbul'da yaşayan öğrencinin aylık gideri asgari ücreti geçti

25 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul'da yaşayan bir öğrencinin aylık masrafı asgari ücreti geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması 2024/2025” araştırması yayınlandı. Araştırmada yer alan verilere göre, özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içerisinde yüzde 57,17 oranında arttı. Böylelikle bir öğrencinin aylık geçimini sağlaması için ihtiyacı olan gelir 22.920 TL’ye yükseldi.

BARINMA MALİYETİ YÜZDE 49'UN ÜZERİNDE ARTTI

Araştırmaya göre, barınma öğrencilerin giderlerinde en büyük kalemi oluşturdu. 3 kişilik evde kalan bir öğrencinin bir yıl içerisinde yüzde 49,59’luk artış gösterdi. Bu artışla aylık barınma gideri 12 bin 535 liradan 18 bin 750 liraya çıktı.

Barınma, market ve dışarıdan yemek harcaması, fatura ödemeleri gibi kalemler aylık harcama düzeyinde hesaplandı. Kıyafet ve teknoloji giderleri gibi düzenli olmayan harcamalar yıllık hesaplandı. En yüksek yıllık artış kültür sanat ve kırtasiyede olurken, en düşük artış ulaşım ve teknoloji harcamalarında oldu.

KİRA​ GİDERLERİ HESAPLANDI

Hesaplamada öğrendi barınma maliyetleri özel yurtlarda ve öğrenci evinde yaşama durumlarına göre farklı kategorilerde değerlendirildi. Öğrenci evi ücretleri için ise İstanbul’da mahalle düzeyinde elde edilen kira birim fiyatları üzerinden gerçekleştirilen kümeleme yöntemi sonucu İstanbul’da üniversite öğrencilerinin sıklıkla ev kiraladığı mahalleler üzerinden ortalama kira birim fiyatı belirlendi. Ortalama 120 metrekare, 3+1 odalı, 3 öğrencinin barınacağı bir ev için kişi başına düşen kira maliyeti belirlendi.

AYLIK YAŞAM MALİYETİ 22 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Özel yurtta kalan bir öğrencinin 2023-2024 yılında İstanbul’da aylık yaşam maliyeti 14 bin 583 lira oldu. Bu maliyet 2024-2025 öğretim döneminde bu maliyet yüzde 57,17 oranında artışla 22 bin 920 liraya çıktı. Aynı hesaplama, kiralık bir evde 3 kişi yaşayan öğrenciler için 12 bin 535 liradan 18 bin 750 liraya kadar yükseldi.

YURTTA KALANLAR İÇİN 2 KAT DAHA FAZLA ARTTI

Barınma ücretleri özel yurt​ öğrencileri için yüzde 57,73 arttı. Barınma maliyeti 3 kişi birlikte yaşayan öğrenciler için yüzde 44,58 oranında arttı. Market masrafları her iki grup için de yüzde 54 seviyesinde artarken, fatura ödemeleri yurtta kalanlar için yüzde 127 oranında, evde kalanlar için de yüzde 58 oranında arttı.

En yüksek artışın olduğu kültür, sanat, eğlence harcamaları yüzde 94 oranında arttı. Ulaşım harcamaları yüzde 33, kitap, kırtasiye harcamaları yüzde 76,64, kişisel bakım harcamaları yüzde 64,71, kıyafet ve aksesuar harcamaları yüzde 40, teknoloji harcamaları da yüzde 8,40 oranında arttı.