İstanbul’da yoksulluk sınırı 64 bin lira!

21 Ekim 2024 15:13 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:33

İstanbul Planlama Ajansı araştırmasına göre, İstanbul’da yoksulluk sınırı 64 bin TL’yi geçti. Yoksulluk oranı ise yüzde 18,3 seviyesine yükseldi.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA), 'Yoksulluk İstatistikleri' raporu yayımlandı. 2022'de yüzde 18,1 olan yoksulluk, 2023 yılında yüzde 18,3'e çıktı.

İSTANBULLU ET TÜKETEMEDİ

Eylül ayında İstanbul’da yoksulluk sınırı 64 bin TL’yi geçerken yoksulluk oranı yüzde 18,3 seviyesine yükseldi. Raporda yer alan bilgilere göre, İstanbulluların yüzde 62,5’i evlerini istedikleri gibi ısıtamadı.

Ayrıca, yüzde 61,7’si kıyafet ihtiyacını gerektiği gibi karşılayamadı, yüzde 34’ü günlük olarak taze sebze ve meyveye erişemedi. Gıdaya erişim için yapılan değerlendirmeler de ise İstanbulluların yüzde 58,1’inin iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan protein grubunu tüketemediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoksullukla mücadeleye devam edeceğinin belirtildiği raporda Halk Süt, Gıda Kolisi, Okul Beslenme gibi hizmetlere dikkat çekildi. Askıda Aile Sosyal Destek Paketi gibi dayanışma kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olunduğu belirtildi.