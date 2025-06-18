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 | Bengü Sarıkuş

İstanbul'daki denize komşu dev arsa bugün satılıyor

İstanbul'da denize 600 metre mesafeli, 8 bin 88 metrekarelik dev arsanın satışı bugün yapılacak. Peki arsaya kimler teklif vermişti? İşte detaylar...

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İstanbul'daki denize komşu dev arsa bugün satılıyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:16

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da Maltepe ilçesinde bulunan denize yakın Marmaray'ın kenarındaki 8 bin 88 metrekarelik arsanın satışı için iki kişi ve 3 şirketten teklif alacak. İki tarafı cadde olan köşebaşı konumda bulunan değerli arazinin satış fiyatı bugün verilen teklfilerle belli olacak.

İstanbul'daki denize komşu dev arsa bugün satılıyor

DENİZE VE MARMARAY'A YAKIN

Denize olan mesafesi 660 metre olan arsa Marmaray'a sadece 80 metre uzaklıkta bulunuyor.

TEKLİFLERİ KİM YAPACAK?

Teklif sahipleri arasında Vahit Karaarslan, AK AS Yapı Sanayi, Arslan Yapı Market, Önder Akpınar ve Net Tekstil bulunuyor.

İstanbul'daki denize komşu dev arsa bugün satılıyor

ARAZİ SAHİBİ KİM?

Bağlarbaşı'ndaki 16593 ada 1 parselde bulunan arsanın sahibi Devlet Demiryolları olarak biliniyordu.

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