İstanbulkart 8 ay boyunca bedava olacak! Başvurular 23 Eylül'de başlıyor

22 Eylül 2024 12:02 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:34

İstanbul'da yaşayanlara yol parası yardımı müjdesi geldi. Şişli Belediyesi ulaşım desteği verecek. Destekten yararlanan İstanbullular 8 ay boyunca otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarına ücretsiz binecek. İşte ulaşım desteği başvuru şartları.

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Öğrenci yol parası yardımı müjdesi Şişli Belediyesi'nden geldi. Öğrencilerin İstanbulkartları 8 ay boyunca ücretsiz olacak. İşte Şişli’de ikamet eden ve 17-25 yaş arası üniversite öğrencilerine sağlanacak olan ulaşım desteği için gerekli olan belgeler.

İSTANBULLU ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ VERİLECEK

Şiş Belediyesi dört gözle beklenen yardım projesini başlattı. Daha önce öğrencilere 15 bin lira burs müjdesi veren Şişli Belediyesi yeni kampanyasını açıkladı. Bu kapsamda Şişli’de ikamet eden ve 17-25 yaş arası üniversite öğrencilerine, İstanbulkart 8 ay boyunca bedeva verilecek. Öğrencilerin yol paralarını belediye karşılayacak. Öğrenciler, otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi ulaşım araçlarını 8 ay boyunca ücretsiz kullanacak.

ÜCRETSİZ İSTANBULKART BAŞVURU

Aylık abonman ücretleri 8 ay boyunca bedava olacak öğrenciler başvurularını Şişli Belediyesi’ndeki Başvuru Masası’na yapacak. Başvurular 23 Eylül'de başlıyor. Üniversite öğrencileri, daha fazla bilgi almak için Şişli Belediyesi’nin 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler