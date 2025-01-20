İstanbullular için büyük kolaylık! Satılık ve kiralık konut haritası: Artık tek bir siteden takip edilecek

20 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:32

İstanbul'un sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini bir arada sunan "Veri İstanbul" platformu, İstanbul Ticaret Odası tarafından hayata geçirildi. Şehrin nabzını tutan bu platform, derslik başına düşen öğrenci sayısından araç başına düşen polis sayısına, hakim veya savcı başına düşen dava yükünden vergi memuru başına düşen mükellef sayısına kadar geniş bir yelpazede İstanbul'a özgü detaylı veriler sunuyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini bir araya getiren 'Veri İstanbul' platformu hayata geçirdi. Şehrin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden bu platform, kamu kuruluşlarından iş dünyasına, akademisyenlerden araştırmacılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek, kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmayı hedefliyor.

TÜM VERİLER TEK BİR PLATFORMDA

Veri İstanbul, 15 ana kategori ve 84 alt kategori ile İstanbul’a dair detaylı bilgiler sunuyor. Ekonomiden ulaşıma, turizmden nüfus hareketlerine kadar birçok alanda bilgi sağlayan platform, veriye dayalı politika oluşturmayı kolaylaştıracak ve İstanbul’un daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine rehberlik edecek.

İstanbul Ticaret Gazetesi’ne konuşan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, platformun İstanbul’un dijital bilgi merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 yıldır İTO üyelerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen Veri İstanbul’un, şehrin ticaret, ekonomi ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

VERİ İSTANBUL’UN SAĞLADIĞI BİLGİLER

Platformun sunduğu başlıca kategoriler ve öne çıkan bilgiler şu şekilde:

EKONOMİ VE TİCARET

İstanbul’un günlük ticaret hacmi ve döviz hareketleri

İstanbul Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin sayısı ve taşınan yük türleri

İthalat ve ihracat yapılan ülkelerin sektör bazında analizi

FİNANS

Banka şubesi yoğunluğu haritaları

Kredi kullanım oranları ve kripto para yatırım trendleri

KONUT VE GAYRİMENKUL

Mahalle bazında konut fiyatlarındaki değişim oranları

Lüks konut satışlarının ilçelere göre dağılımı

Kiralık dairelerdeki ortalama yaşam süresi

TURİZM VE KÜLTÜR

En çok ziyaret edilen turistik noktalar

Yabancı turistlerin konaklama tercihleri

Mevsimlere göre kültürel etkinlikler

ULAŞIM VE TRAFİK

Toplu taşımada günlük taşınan yolcu sayıları

Köprülerden geçen araçların yoğunluk saatleri

Yılın en yoğun trafik günleri ve nedenleri

DEMOGRAFİ VE GÖÇ

Nüfusun mahallelere göre dağılımı

Göç alan ve veren ilçeler arasındaki karşılaştırmalar

Kadın ve erkek nüfus oranları

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ

İlçe bazında üniversite mezunu yoğunluğu

Eğitim harcamalarının aile bütçesindeki payı

İnternet hızının mahallelere göre dağılımı

SAĞLIK VE SPOR

Kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı

Mahalle bazında spor alanı yoğunluğu

KÜLTÜR VE SANAT

Film festivallerine katılım oranları

Kitap satışlarının semtlere göre değişimi

Geleneksel ve modern sanat etkinliklerinin bölgesel yoğunluğu

SU VE ENERJİ KULLANIMI

Günlük su tüketiminin semtlere göre dağılımı

Enerji kullanım çeşitleri ve sanayi bölgelerindeki tüketim oranları

AİLE VE SOSYAL YAŞAM

Evlilik ve boşanma oranlarının il bazındaki dağılımı

Çocuk başına düşen oyun alanları

Mahalle bazında sosyo-ekonomik refah göstergeleri

KÜRESEL İSTANBUL

Yabancı uyruklu kişi sayısının bölgelere göre analizi

Uluslararası organizasyonların türlerine göre detayları

İstanbul’un dünya şehirleri arasındaki yeri ve yaşam maliyeti sıralaması

İSTANBUL’UN DİJTAL BİLGİ MERKEZİ

Veri İstanbul, sadece bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, iş dünyası için stratejik kararların alınmasını kolaylaştıracak ve araştırmacılar için önemli bir veri kaynağı sunacak. Şehrin ekonomik ve sosyal dinamiklerini tek bir noktadan takip etmeyi mümkün kılan platform, İstanbul’un geleceğine ışık tutacak bir rehber niteliğinde.