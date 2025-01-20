İstanbullular için büyük kolaylık! Satılık ve kiralık konut haritası: Artık tek bir siteden takip edilecek
İstanbul'un sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini bir arada sunan "Veri İstanbul" platformu, İstanbul Ticaret Odası tarafından hayata geçirildi. Şehrin nabzını tutan bu platform, derslik başına düşen öğrenci sayısından araç başına düşen polis sayısına, hakim veya savcı başına düşen dava yükünden vergi memuru başına düşen mükellef sayısına kadar geniş bir yelpazede İstanbul'a özgü detaylı veriler sunuyor.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini bir araya getiren 'Veri İstanbul' platformu hayata geçirdi. Şehrin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eden bu platform, kamu kuruluşlarından iş dünyasına, akademisyenlerden araştırmacılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek, kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmayı hedefliyor.
TÜM VERİLER TEK BİR PLATFORMDA
Veri İstanbul, 15 ana kategori ve 84 alt kategori ile İstanbul’a dair detaylı bilgiler sunuyor. Ekonomiden ulaşıma, turizmden nüfus hareketlerine kadar birçok alanda bilgi sağlayan platform, veriye dayalı politika oluşturmayı kolaylaştıracak ve İstanbul’un daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesine rehberlik edecek.
İstanbul Ticaret Gazetesi’ne konuşan İTO Başkanı Şekip Avdagiç, platformun İstanbul’un dijital bilgi merkezi olma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 yıldır İTO üyelerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen Veri İstanbul’un, şehrin ticaret, ekonomi ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
VERİ İSTANBUL’UN SAĞLADIĞI BİLGİLER
Platformun sunduğu başlıca kategoriler ve öne çıkan bilgiler şu şekilde:
EKONOMİ VE TİCARET
- İstanbul’un günlük ticaret hacmi ve döviz hareketleri
- İstanbul Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin sayısı ve taşınan yük türleri
- İthalat ve ihracat yapılan ülkelerin sektör bazında analizi
FİNANS
- Banka şubesi yoğunluğu haritaları
- Kredi kullanım oranları ve kripto para yatırım trendleri
KONUT VE GAYRİMENKUL
- Mahalle bazında konut fiyatlarındaki değişim oranları
- Lüks konut satışlarının ilçelere göre dağılımı
- Kiralık dairelerdeki ortalama yaşam süresi
TURİZM VE KÜLTÜR
- En çok ziyaret edilen turistik noktalar
- Yabancı turistlerin konaklama tercihleri
- Mevsimlere göre kültürel etkinlikler
ULAŞIM VE TRAFİK
- Toplu taşımada günlük taşınan yolcu sayıları
- Köprülerden geçen araçların yoğunluk saatleri
- Yılın en yoğun trafik günleri ve nedenleri
DEMOGRAFİ VE GÖÇ
- Nüfusun mahallelere göre dağılımı
- Göç alan ve veren ilçeler arasındaki karşılaştırmalar
- Kadın ve erkek nüfus oranları
EĞİTİM VE TEKNOLOJİ
- İlçe bazında üniversite mezunu yoğunluğu
- Eğitim harcamalarının aile bütçesindeki payı
- İnternet hızının mahallelere göre dağılımı
SAĞLIK VE SPOR
- Kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı
- Mahalle bazında spor alanı yoğunluğu
KÜLTÜR VE SANAT
- Film festivallerine katılım oranları
- Kitap satışlarının semtlere göre değişimi
- Geleneksel ve modern sanat etkinliklerinin bölgesel yoğunluğu
SU VE ENERJİ KULLANIMI
- Günlük su tüketiminin semtlere göre dağılımı
- Enerji kullanım çeşitleri ve sanayi bölgelerindeki tüketim oranları
AİLE VE SOSYAL YAŞAM
- Evlilik ve boşanma oranlarının il bazındaki dağılımı
- Çocuk başına düşen oyun alanları
- Mahalle bazında sosyo-ekonomik refah göstergeleri
KÜRESEL İSTANBUL
- Yabancı uyruklu kişi sayısının bölgelere göre analizi
- Uluslararası organizasyonların türlerine göre detayları
- İstanbul’un dünya şehirleri arasındaki yeri ve yaşam maliyeti sıralaması
İSTANBUL’UN DİJTAL BİLGİ MERKEZİ
Veri İstanbul, sadece bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, iş dünyası için stratejik kararların alınmasını kolaylaştıracak ve araştırmacılar için önemli bir veri kaynağı sunacak. Şehrin ekonomik ve sosyal dinamiklerini tek bir noktadan takip etmeyi mümkün kılan platform, İstanbul’un geleceğine ışık tutacak bir rehber niteliğinde.