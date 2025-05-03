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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

İstanbul'u bırakıp buraya taşınıyorlar! 2 saat uzaklıkta: Konut fiyatları yarı yarıya

Düzce, son dönemde konut yatırımcılarının dikkatini çekmeye başladı. Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen yoğun taleple birlikte kentteki konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

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İstanbul'u bırakıp buraya taşınıyorlar! 2 saat uzaklıkta: Konut fiyatları yarı yarıya
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:22

Son yıllarda büyük şehirlerin kalabalığından ve yoğun yaşam temposundan uzaklaşmak isteyenler için Düzce, giderek daha fazla dikkat çeken bir yer haline geldi. Doğayla iç içe, huzurlu bir ortam sunan şehir, aynı zamanda yatırımcıların da radarına girmiş durumda.

KONUMUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Düzce’nin bu kadar fazla ilgi görmesindeki en büyük sebeplerden biri, sahip olduğu stratejik konum. İstanbul ile Ankara’nın tam ortasında bulunması, şehirler arası ulaşımı kolaylaştırıyor. Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kesişim noktasında yer alması ise Düzce’yi yalnızca yaşam için değil, sanayi ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde cazip bir yatırım bölgesi haline getiriyor.

İstanbul'u bırakıp buraya taşınıyorlar! 2 saat uzaklıkta: Konut fiyatları yarı yarıya

ŞEHİR HAYATINDAN UZAKLAŞMA EĞİLİMİ

Büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri, trafik, gürültü ve stres, özellikle İstanbul'da yaşayan birçok kişiyi daha sakin bir yaşama yönlendiriyor. Bu doğrultuda Düzce, doğayla bütünleşmiş yapısı ve sakin atmosferiyle öne çıkan alternatifler arasında yer alıyor. Şehirde peş peşe hayata geçirilen yeni konut projeleri ise artan talepleri karşılamaya çalışıyor.

İstanbul'u bırakıp buraya taşınıyorlar! 2 saat uzaklıkta: Konut fiyatları yarı yarıya

UYGUN FİYATLAR, YÜKSEK POTANSİYEL

Düzce’de konut fiyatlarının, halen birçok büyükşehirle kıyaslandığında oldukça uygun olması, yatırımcılar için önemli bir fırsat. Uzmanlara göre, bölgedeki gayrimenkul değerlerinin önümüzdeki yıllarda ciddi oranda artması bekleniyor. Bu da hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için Düzce’yi daha cazip hale getiriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Düzce hangi ilden ayrıldı?
1869 yılında ise Bolu Sancağı'na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşayan Düzce, 1'i yeni 7 ilçenin bağlanmasıyla 09.12.1999 gün ve 23091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 584 sayılı KHK uyarınca il olmuştur.
ETİKETLER
#düzce
#düzce
#Konut Ihtiyacı
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#Yeni Konut
#Ekonomi
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