İstanbul'un ekim ayı enflasyonu açıklandı

01 Kasım 2024 12:41 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:54

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'un ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,64 yükselirken yıllık yüzde 59,10 oldu. Toptan fiyatlar ise 0,15 artış gösterdi.

İstanbul​ Ticaret Odası’nın Ekim​ ayı enflasyonunu açıkladı. İTO'nun verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar​ aylık yüzde 3,64 artarken, yıllık bazda yüzde 59,10 artış kaydetti. 2024 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre fiyatlar aylık yüzde 3,64 arttı. Toptan fiyatlar aylık bazda yüzde 0,15 yükseldi.

GİYİM HARCAMALARINDA ARTIŞ YAŞANDI

2023 Ekim ayına göre 2024 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası​'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.

Ekim 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 11,43, diğer harcamalar grubunda yüzde 5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17 artış yaşandı.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HARCAMALARI AZALDI

Bunun yanı sıra diğer kalemlerde ise durum şöyle;

Konut harcamaları grubunda yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,62 azalış gözlendi.

Ekim 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,04 artış yaşandı.

Kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,81, madenler grubunda yüzde 0,03 azalış izlenirken, Mensucat grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.