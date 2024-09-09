İstanbul'un en yüksek binalarından biriydi! Gözde AVM kapanıyor: Ofis binası olacak

09 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 14:26

İstanbul'un dev AVM'si kapanıyor. İstanbul'un Levent semtinde yer alan Sapphire AVM ofis alanına dönüşerek, yakında kiralanmaya açılacak. Sapphire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL olarak biliniyor.

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İstanbul'un en yüksek binalarından biri olan Kiler Holding'e ait Sapphire AVM kapanıyor. AVM, resmen kapanarak ofis alanına dönüştürülecek. Ofis kiralamalarının yaklaşık bir ay içinde başlaması bekleniyor.

SAPPHİRE AVM KAPANIYOR

Sapphire AVM Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla 2011’de hayata geçirilmişti.

Borçlarına karşılık Kiler Holding tarafından 2019’da 100 milyon dolara Halkbank’a satılan ve tekrardan 2021'de 48 milyon dolara geri alınan Sapphire AVM kapanıyor.

O dönem 261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan yapı, seyir terası, çarşı ve rezidanstan oluşuyor. Bina 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan ibaret.

İstanbul'un Le­vent semtinde yer alan Sapphire AVM artık ofis alanına dönüşerek, yakında kiralanmaya başlayacak.

Ofis kiralamalarının yaklaşık bir ay sonra başlaması bekleniyor.