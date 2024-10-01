01 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:21

İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu. Mega kentte eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,90, yıllık ise yüzde 59,18 arttı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı: En çok fiyat farkı havuçta görüldü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı: En çok fiyat farkı havuçta görüldü

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Böylelikle İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu.

EYLÜL TÜFE'Sİ BELLİ OLDU

Eylül ayında bir önceki aya göre perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 3,90 arttı. Toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,67 oldu.

Önceki yılın eylül ayına göre değişim oranlarını gösteren İstanbul Ticaret Odasının 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.