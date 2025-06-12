İstanbul’un yeni taksilerinin plakaları satıldı! İşte bedeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirdi.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihalede, 30 istekli kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 14 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. İhalede, 9 plaka, 4 milyon 501 bin ile 4 milyon 852 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. En yüksek bedelle satılan plaka "34 TUA 001" oldu.