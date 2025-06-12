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 | Bengü Sarıkuş

İstanbul’un yeni taksilerinin plakaları satıldı! İşte bedeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirdi. İşte İstanbul'un yeni taksilerinin fiyatları...

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İstanbul’un yeni taksilerinin plakaları satıldı! İşte bedeli
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 15:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirdi.

İstanbul’un yeni taksilerinin plakaları satıldı! İşte bedeli

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihalede, 30 istekli kapalı teklif sundu.

İstanbul’un yeni taksilerinin plakaları satıldı! İşte bedeli

Evrak kontrolünün ardından 14 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. İhalede, 9 plaka, 4 milyon 501 bin ile 4 milyon 852 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. En yüksek bedelle satılan plaka "34 TUA 001" oldu.

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