İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı en çok düşen ürün şaşırttı

02 May 2024 12:39 - Güncelleme : 02 May 2024 12:42

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında İstanbul artan perakende fiyatları yayımladı. İstanbul’da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

EN ÇOK ÇOCUK BLUZU PAHALANDI

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatı ise değişmedi. Nisan ayında giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubunda yer alan çocuk bluzu yüzde 48,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN TÜM ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; aynı gruptan yüzde 44,76 ile kadın iç çamaşırı, yüzde 44,32 ile kadın bluzu, yüzde 36 ile erkek iç çamaşırı, yüzde 34,39 ile kadın elbisesi oldu.

Bunlarla beraber ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33,33 ile mektup gönderim ücreti, giyim harcamaları grubundan yüzde 27,50 ile etek, yüzde 26,63 ile çocuk çorabı fiyatı en çok artan ürünler arasında yer aldı.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 25,21 ile limon, erkek giyimi alt grubundan yüzde 21,74 ile erkek pantolonu ve gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 21,58 ile soğan oldu.

EN ÇOK PATLICAN UCUZLADI

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 40,88 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 28,27 ile salatalık, yüzde 26 ile taze fasulye, yüzde 20,19 ile bezelye, yüzde 19,62 ile yeşil soğan, yüzde 18,87 ile sivri biber ve yüzde 17,34 ile kıvırcık salata oldu.