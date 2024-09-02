İstanbul'un zam şampiyonu boğaz köprüsü oldu! İşte fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

02 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:43

İstanbul'un ağustos ayı zam şampiyonunu İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Gelen verilere göre, ağustosta fiyatı bir önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 37,50 ile köprü geçiş ücreti oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 45,66 ile taze fasulye oldu. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'unun perakende fiyatı yükseldi, 29 ürünün fiyatı geriledi, 124 ürünün fiyatında ise değişim yaşanmadı.

ZAM ŞAMPİYONU BOĞAZ KÖPRÜSÜ

Ağustos ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan boğaz köprüsü geçiş ücreti yüzde 37,50 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul'da, ağustosta fiyatı bir önceki aya göre en çok düşen ürün ise taze fasulye oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler şöyle;

Konut harcamaları grubundan yüzde 29,57 ile yakıt (doğal gaz),

gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,74 ile kıvırcık salata,

kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 20,77 ile maç giriş ücreti,

gıda harcamaları çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 10,88 ile bal, yüzde 10,69 ile çay, tütün alkollü,

alkolsüz içki grubundan yüzde 8,13 ile şişe suyu ücreti oldu.

TAZE FASULYE FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN

Yaş kuru sebze ve meyve alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 45,66 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler şöyle;

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 36,69 ile sivri biber, yüzde 29,66 ile erik, yüzde 29,59 ile karpuz, yüzde 25,28 ile kavun, yüzde 23,39 ile şeftali, yüzde 19,31 ile armut, yüzde 14,22 ile yaş üzüm ve yüzde 10,31 ile kabak.