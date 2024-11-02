İstanbul'un zam şampiyonu sivri biber! İşte fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

02 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 14:43

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayı perakende fiyat değişimleri verilerini açıkladı. Buna göre fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. İstanbul'un zam şampiyonu sivri biber olurken fiyatı en çok düşen ürün limon oldu.

İTO​, İstanbul​'un zam şampiyonunu açıkladı. Ekim​ ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. İTO'ya göre İstanbul'un ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,64 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 59,10 olarak gerçekleşti.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN SİVRİ BİBER

Cuma günü İTO tarafından açıklanan verilere göre İstanbul'un ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,64 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 59,10 oldu.

Buna göre, sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olarak belirlendi. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 10,46 ile limon olarak kaydedildi.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde bulunan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı yükselirken, 18 ürünün fiyatı düşüş kaydetti. Geriye kalan 77 ürünün fiyatı ise değişiklik göstermedi.

EKİM 2024 FİYAT İNDEKSLERİ

2024 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 0,15 oranında arttı.

2023 Ekim ayına göre 2024 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 43,07 olarak gerçekleşti.

Ekim 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;

Giyim Harcamaları grubunda yüzde 11,43,

Diğer Harcamalar grubunda yüzde 5,47,

Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 4,17,

Konut Harcamaları grubunda yüzde 4,06,

Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,40,

Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,38,

Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış

Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde -0,62 azalış yaşandı.

Ekim 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre;

İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,01,

Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 1,49,

Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,07,

İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 0,04 artış

Kimyevi Maddeler grubunda yüzde -2,81,

Madenler grubunda yüzde -0,03 azalış izlendi.

Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

EKİM AYI ENFLASYON​ ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak Enflasyonun yıllık bazda yüzde 48,20 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 2,60 olarak açıklanması bekleniyor.

Eylül ayında enflasyon aylık 2,97 olarak açıklanırken, yılık bazda yüzde 49,39 olmuştu.