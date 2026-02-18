İşte altın fiyatlarında kısa vadeli tahmin

Kategoriler
StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, altının kısa vadede 4.800–5.100 dolar bandında dalgalanabileceğini söyledi. Simpson’a göre geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir, ancak 5.000 dolar civarında satış baskısı güçlenebilir.
Altın piyasasında yön arayışı sürerken, dikkat çeken bir değerlendirme de StoneX cephesinden geldi. Kurumun Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson, ons altının kısa vadede 4.800 ile 5.100 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtti.
Simpson’a göre bu bant, yatırımcıların yakından izlemesi gereken kritik bir aralık. Özellikle 4.800 dolar seviyesinin üzerinde yaşanabilecek geri çekilmeler, yani fiyatın kısa süreli düşüşleri, alım fırsatı yapabilir. “Biraz geri çekilme, aslında yeniden güç toplama anlamına gelebilir” mesajı veriyor analist.
Öte yandan 5.000 dolar seviyesi ayrı bir başlık açmayı gerektiriyor. Simpson, bu rakamın hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli olduğuna işaret ediyor. Fiyatların 5.000 dolara yaklaşması halinde satışların artabileceğini, dolayısıyla yukarı yönlü hareketin zorlanabileceğini ifade ediyor.
Yani tablo şu: 4.800 dolar civarında geri adımlar alım iştahını artırabilir, ancak 5.000 dolar ve üzeri seviyelerde kâr satışları devreye girebilir. Kısacası altın kısa vadede sakin bir yükselişten çok, dalgalı bir yolculuğa hazırlanıyor gibi görünüyor.