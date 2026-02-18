İşte altın fiyatlarında kısa vadeli tahmin

5.000 DOLAR PSİKOLOJİK EŞİK

Öte yandan 5.000 dolar seviyesi ayrı bir başlık açmayı gerektiriyor. Simpson, bu rakamın hem teknik hem de psikolojik açıdan önemli olduğuna işaret ediyor. Fiyatların 5.000 dolara yaklaşması halinde satışların artabileceğini, dolayısıyla yukarı yönlü hareketin zorlanabileceğini ifade ediyor.