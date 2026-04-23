Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşte altın fiyatlarındaki düşüşün 3 nedeni

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 13:14
1
Küresel yatırım devi Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini revize etti. Banka, 2026 yılı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara indirdi. Kararın arkasında ise son haftalarda piyasada yaşanan sert satış dalgası var.

Son altı haftaya bakıldığında altın tarafında ciddi bir geri çekilme görülüyor. Fiyatlar yaklaşık yüzde 8 düşerek 4 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi. İşte bu tablo, Morgan Stanley’in hedef güncellemesinde en kritik etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

2
YÜKSELİŞ İHTİMALİ HÂLÂ MASADA

Ancak tablo tamamen karamsar değil. Banka, mevcut seviyelere göre altının hâlâ yukarı yönlü potansiyel taşıdığını düşünüyor. Özellikle merkez bankalarının talebi, para birimlerindeki değer kaybı endişesi ve jeopolitik riskler… Bunlar altını destekleyen başlıca unsurlar arasında sayılıyor.

3
DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 NEDEN

Altındaki geri çekilmeyi açıklayan birkaç kritik başlık var.

İlki, merkez bankalarının alımlarında görülen yavaşlama.

İkincisi, ETF’lerden yaşanan güçlü para çıkışı.

4
Üçüncüsü ise teknik seviyelerin kırılmasıyla hızlanan satışlar.

Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sadece bir ayda 52 ton altın satması oldu. Bu tür hamleler piyasada algıyı doğrudan etkiliyor, açıkçası.

5
YATIRIMCI ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Altın zayıflarken küresel borsalar yükselişini sürdürdü. ABD’de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı ve yeni zirveler gördü. Bu da yatırımcıların kısa vadede güvenli liman yerine daha riskli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.