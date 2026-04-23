İşte altın fiyatlarındaki düşüşün 3 nedeni

Küresel yatırım devi Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini revize etti. Banka, 2026 yılı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara indirdi. Kararın arkasında ise son haftalarda piyasada yaşanan sert satış dalgası var.

Son altı haftaya bakıldığında altın tarafında ciddi bir geri çekilme görülüyor. Fiyatlar yaklaşık yüzde 8 düşerek 4 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi. İşte bu tablo, Morgan Stanley’in hedef güncellemesinde en kritik etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.