İşte altın fiyatlarındaki düşüşün 3 nedeni

Küresel yatırım devi Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini revize etti. Banka, 2026 yılı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara indirdi. Kararın arkasında ise son haftalarda piyasada yaşanan sert satış dalgası var.
Son altı haftaya bakıldığında altın tarafında ciddi bir geri çekilme görülüyor. Fiyatlar yaklaşık yüzde 8 düşerek 4 bin 800 dolar seviyelerine kadar geriledi. İşte bu tablo, Morgan Stanley’in hedef güncellemesinde en kritik etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.
Ancak tablo tamamen karamsar değil. Banka, mevcut seviyelere göre altının hâlâ yukarı yönlü potansiyel taşıdığını düşünüyor. Özellikle merkez bankalarının talebi, para birimlerindeki değer kaybı endişesi ve jeopolitik riskler… Bunlar altını destekleyen başlıca unsurlar arasında sayılıyor.
Altındaki geri çekilmeyi açıklayan birkaç kritik başlık var.
İlki, merkez bankalarının alımlarında görülen yavaşlama.
İkincisi, ETF’lerden yaşanan güçlü para çıkışı.
Üçüncüsü ise teknik seviyelerin kırılmasıyla hızlanan satışlar.
Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sadece bir ayda 52 ton altın satması oldu. Bu tür hamleler piyasada algıyı doğrudan etkiliyor, açıkçası.
Altın zayıflarken küresel borsalar yükselişini sürdürdü. ABD’de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı ve yeni zirveler gördü. Bu da yatırımcıların kısa vadede güvenli liman yerine daha riskli varlıklara yöneldiğini gösteriyor.