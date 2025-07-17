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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz anketi sonuçlandı. 25 ekonomistin katıldığı anketten Temmuz ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin 250 baz puan indirimle yüzde 46,00 seviyesinden yüzde 43,50 seviyesine indirileceği sonucu çıktı

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İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:41

Kurulu'nun (PPK) Temmuz ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin 250 baz puan indirimle yüzde 46,00 seviyesinden yüzde 43,50 seviyesine indirileceği yönünde oluştu. ForInvest Haber anketine katılan 25 ekonomistin 13'ü gösterge faizin 250 baz puan indirileceğini öngördü. 5'er ekonomist haftalık repo faizinde 300 ve 350 baz puan indirim beklerken, ekonomistlerden 1'i faizin 400 baz puan, 1'i ise 200 baz puan indirileceği görüşünü savundu.

İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri

Merkez Bankası'nın Temmuz ayı toplantısında yüzde 44,50 seviyesinde bulunan borç alma faizinin de 250 baz puan indirilerek yüzde 42,00 seviyesine çekileceği ediliyor. Borç verme faizinin ise 275 baz puanlık indirimle yüzde 49,00 seviyesinden yüzde 46,25'e indirilmesi bekleniyor. TCMB kararı, 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri

3 FAİZ İNDİRİMİ DAHA BEKLENİYOR

2025 yıl sonuna ilişkin medyan faiz tahmini yüzde 36,00 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 38,00 ila yüzde 34,00 bandında oluştu. Bir önceki ankette beklenti yüzde 35,00 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomistler yılın kalanında 3 faiz indirimi bekliyor. "2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan 14 ekonomistin 12'si "3", 2'si ise "2" yanıtını verdi.

İşte ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri

TCMB gösterge faizinin 2026 sonunda ise yüzde 25,00 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahminde bulunan ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 20,00 tahmininde bulundu. Bir önceki dönem beklenti yüzde 27,50 seviyesindeydi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve üst üste üç toplantıda 250'şer puanlık indirime giderek, toplam 750 baz puan faiz indirmişti. TCMB Mart ayında gerçekleştirdiği ara toplantı ile borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı. Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00'dan yüzde 49,00'a, borç alma faizi ise yüzde 41,00'den yüzde 44,50'ye yükseltilmişti. Banka, en son Haziran ayı toplantısında ise kararını faizleri sabit bırakma yönünde vermişti.

Anket, ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin için Haziran ayındaki yüzde 30,30 tahmininin yüzde 29,87'ye çekildiğini ortaya koydu. 2026 sonu beklentileri ise yüzde 23,25'ten yüzde 21,92 seviyesine geriledi.

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