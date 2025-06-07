Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte en iyi performans gösteren para birimi

Yaptırımlara, dünyadaki siyasi gelişmelere ve zayıf ekonomiye rağmen Ruble, yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kazanarak dünyanın en iyi performans gösteren para birimi oldu. Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İşte en iyi performans gösteren para birimi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 17:21

Yaptırımlar, savaş ve ekonomik baskılara rağmen Rusya’nın para birimi ruble 2025 yılında dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Bank of America'ya göre yüzde 40'ın üzerinde kazançla bu yıl şu ana kadar en iyi performans gösteren para birimi Ruble oldu. Rusya Merkez Bankası yüksek enflasyonu kontrol altına almak için kısıtlayıcı bir tutum sergilemişti.

İşte en iyi performans gösteren para birimi

DÖVİZ BOZDURMA ZORUNLULUĞU ETKİLİ OLDU

Ekonomistlerin yorumlarına göre bu artışın arkasında yatırımcı güveninden çok, sermaye kontrolleri, sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranları gibi hükümet kararları yatıyor. Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 20 bandında sabitlemesi, ithalatın ve döviz talebinin azalmasına neden olmuştu. İhracatçılara getirilen döviz bozdurma zorunluluğu da rublenin değer kazanmasında etkili oldu.

İşte en iyi performans gösteren para birimi

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasına rağmen artış sürerken, uzmanlar Ruble'nin bu önlenemez yükselişine temkinli yaklaşıyor. Ekonomistler, zayıf tüketim ve düşük ithalatın rublenin gücünü desteklediğini ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Barış olasılığı ise sermaye kontrollerinin kaldırılmasına yol açabileceği için rublenin zayıflamasına neden olabilir.

İşte en iyi performans gösteren para birimi

Öte yandan, petrol gelirlerine bağımlı olan Rusya ekonomisi için düşen enerji fiyatları büyük bir tehdit oluşturuyor. Hükümet, azalan gelirleri telafi etmek için Ulusal Refah Fonu’na daha fazla başvuruyor. Ancak Rublenin mevcut gücüne rağmen analistler bunun sürdürülebilir olmayabileceği konusunda uyarıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk müteahhitten Afganistan'a rüzgar enerjisi santrali
Bayramın ikinci gününde kurban pazarında fiyatlar dibe vurdu!
ETİKETLER
#bank of america
#Ruble
#rus para birimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.