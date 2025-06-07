İşte en iyi performans gösteren para birimi

Yaptırımlara, dünyadaki siyasi gelişmelere ve zayıf ekonomiye rağmen Ruble, yılbaşından bu yana yüzde 40’tan fazla değer kazanarak dünyanın en iyi performans gösteren para birimi oldu. Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor...

Yaptırımlar, savaş ve ekonomik baskılara rağmen Rusya’nın para birimi ruble 2025 yılında dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Bank of America'ya göre yüzde 40'ın üzerinde kazançla bu yıl şu ana kadar en iyi performans gösteren para birimi Ruble oldu. Rusya Merkez Bankası yüksek enflasyonu kontrol altına almak için kısıtlayıcı bir tutum sergilemişti.

DÖVİZ BOZDURMA ZORUNLULUĞU ETKİLİ OLDU

Ekonomistlerin yorumlarına göre bu artışın arkasında yatırımcı güveninden çok, sermaye kontrolleri, sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranları gibi hükümet kararları yatıyor. Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 20 bandında sabitlemesi, ithalatın ve döviz talebinin azalmasına neden olmuştu. İhracatçılara getirilen döviz bozdurma zorunluluğu da rublenin değer kazanmasında etkili oldu.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasına rağmen artış sürerken, uzmanlar Ruble'nin bu önlenemez yükselişine temkinli yaklaşıyor. Ekonomistler, zayıf tüketim ve düşük ithalatın rublenin gücünü desteklediğini ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Barış olasılığı ise sermaye kontrollerinin kaldırılmasına yol açabileceği için rublenin zayıflamasına neden olabilir.

Öte yandan, petrol gelirlerine bağımlı olan Rusya ekonomisi için düşen enerji fiyatları büyük bir tehdit oluşturuyor. Hükümet, azalan gelirleri telafi etmek için Ulusal Refah Fonu’na daha fazla başvuruyor. Ancak Rublenin mevcut gücüne rağmen analistler bunun sürdürülebilir olmayabileceği konusunda uyarıyor.