İşte en yüksek emekli promosyonu veren banka!

Emekli maaşı promosyonu, emekliler için ciddi bir finansal avantaj sağlıyor. Peki bankaların müşteri çekebilmek için yarışa girdiği bu dönemde en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi?

Emekli maaşı promosyonu, bankaların emekli müşterilerine, maaşlarını kendi bankalarına taşımaları karşılığında verdikleri nakit ödeme veya çeşitli avantajları kapsıyor. Bu promosyon, emekli maaşını bir bankadan almaya taahhüt eden emeklilere, belirli koşullar altında yapılan bir ödeme olarak tanımlanıyor. Bankalar, emekli maaşını alacak tüketiciyi cezbetmek için birbiriyle yarış halindeler. İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar ve şartları...

YAPI KREDİ

Promosyon Tutarları: 15 Nisan 2025 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında, maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan SGK emeklilerine 25.000 TL'ye kadar promosyon veriliyor.

Maaş Aralıklarına Göre Promosyon:

0 - 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL nakit promosyon + Fatura talimatı (2.500 TL) + Kredi kartı harcama sözü (2.000 TL) + Dijital aktiflik (500 TL) toplamda 11.250 TL.

10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL nakit promosyon + Fatura talimatı (2.500 TL) + Kredi kartı harcama sözü (2.000 TL) + Dijital aktiflik (500 TL) toplamda 15.000 TL.

15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL nakit promosyon + Fatura talimatı (2.500 TL) + Kredi kartı harcama sözü (2.000 TL) + Dijital aktiflik (500 TL) toplamda 17.500 TL.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL nakit promosyon + Fatura talimatı (2.500 TL) + Kredi kartı harcama sözü (2.000 TL) + Dijital aktiflik (500 TL) toplamda 20.000 TL.

Ek Kampanya: Kredi kartı ile 5 ay boyunca ayda 1.000 TL harcama yapacak olanlara 5.000 TL nakit iade sunuluyor.

VAKIFBANK

Promosyon Tutarları: 2025 yılında maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 27.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.

Maaş Aralığına Göre Promosyon:

12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi + VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerde toplamda 15.000 TL'ye kadar ek ödeme.

Özellikler: Kredi kartı harcamaları, ek gelir sağlıyor ve emekli müşterilerine özel avantajlar sunuluyor.

AKBANK

Promosyon Tutarları: Maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.

Taahhüt: Promosyon, 3 yıl maaş alma taahhüdü ile geçerli.

Ekstra Koşul: Bu promosyon yalnızca maaşını Akbank'a taşıyanlar için geçerli.

DENİZBANK

Promosyon Tutarları: 04 Ekim 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında DenizBank’a maaş taşıyan emekliler için 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılır.

Maaş Aralıklarına Göre Promosyon:

0-9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL.

10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL.

15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL.

Ek Ürün Promosyonları:

Mobil Deniz uygulamasını indirenlere 1.000 TL.

KMH (Kredi Mevduat Hesabı) başvurusu yapanlara 1.000 TL.

Kredi Kartı başvurusu yapanlara 2.000 TL.

Fatura talimatı verenlere maaş aralığına göre 1.000 TL - 4.000 TL arasında promosyon ödemesi.

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Promosyon Tutarları: Maaşını TEB’e taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyon + 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplam 21.000 TL'ye kadar promosyon sunuluyor.

Taahhüt: Maaşını 36 ay boyunca TEB'den alma taahhüdü verildiğinde bu promosyon kazanılabiliyor.

Ekstra Koşul: TEB, ek promosyonları 3 yıllık taahhüt süresi boyunca ödemektedir.

GARANTİ BBVA

Promosyon Tutarları: 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar 15.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor.

Ekstra Özellikler:

SGK emeklilerine özel "Emeklilere Bonus" kampanyası ile ücretsiz EFT ve havale işlemleri.

Emekliler, mobil bankacılık üzerinden işlemlerini kolayca yapabiliyor.

İNG BANK

Promosyon Tutarları: Emekli maaşına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Maaş Aralıklarına Göre Promosyon:

0-9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL.

10.000 TL - 15.000 TL maaş alanlara: 10.000 TL.

15.000 TL - 20.000 TL maaş alanlara: 12.500 TL.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL.

Koşulsuz: Bu promosyon için herhangi bir ek ürün alım koşulu bulunmuyor. Sadece 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü gerekiyor.

HALKBANK

Promosyon Tutarları: Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

Taahhüt: Promosyon, 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü ile geçerli.

9. Ziraat Bankası

Promosyon Tutarları: Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini bankadan alan müşterilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Özellikler: Ziraat Bankası, maaş taşıma kampanyasında promosyonun yanı sıra ek avantajlar sunabilmektedir.

ŞEKERBANK

Promosyon Tutarları: Şekerbank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

Maaş Aralıklarına Göre Promosyon:

0-9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL.

10.000 - 14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL.

15.000 - 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL.



TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

TEB, 36 ay boyunca maaşını bankasından almayı taahhüt eden emekli müşterilerine toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.

Bu promosyonun detayları şu şekilde:

Ana Promosyon: 12.000 TL'ye kadar.

Ek Promosyon: 9.000 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi.

Bu fırsattan yararlanabilmek için, emeklilerin maaşlarını TEB'ye taşıyıp 3 yıl boyunca bu banka üzerinden maaş almaya devam etmeleri gerekiyor. Böylece emekliler, toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon alabilecekler.