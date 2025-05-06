İşte en zengin 100 Türk! 128,5 milyar dolar servet!

En Zengin 100 Türk listesi açıklandı. Listede en üstte yer alan iş insanları ile liste sonunda yer alan iş insanlarının servetleri arasında büyük fark var. İşte Türkiye'nin en büyük servet sahibi iş insanları...

En Zengin 100 Türk listesinde toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer alıyor. Listenin ilk 10’unda yer alan iş insanlarının serveti, listenin sonunda yer alan 10 kişinin yedi katı büyüklükte.

Bu yılki listede 40 kişi dolar milyarderi unvanını kazandı. Servetlerin bir kısmı listedeki isimlerin sahibi sahibi oldukları şirketlerdeki hisselerle varlıklarının değeri. Bazı firmaların açık kaynakların sayısı ve güvenilirliği azalıyor. Bu liste, Türkiye'nin en güçlü iş insanları ve ailelerinin servetlerini ve iş dünyasındaki etkilerini yansıtıyor.

Listenin ilk üçünde; Yıldız Holding'ten Murat Ülker, koronavirüs aşısıyla ülkemizde tanınan Biontech'ten Uğur Şahin ve Kazancı Holding'ten Cemil Kazancı yer alıyor.

Listeye bu yıl 9 yeni milyarder eklendi ve milyarder kadın sayısı 6’ya yükseldi. Servetler özellikle gıda, enerji, ilaç ve inşaat sektörlerinde yoğunlaşıyor.

İŞTE EN ZENGİN 100 TÜRK İŞ İNSANI: