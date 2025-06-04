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 | Bengü Sarıkuş

İşte İstanbul'da yaşamanın maliyeti!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Mayıs 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin İstanbul'da ortalama yaşam maliyetini açıkladı. İstanbul'da yaşamanın bedeli 91 bin 722 TL olarak belirlendi.

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İşte İstanbul'da yaşamanın maliyeti!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:43

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,09 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91.722 lira olarak hesaplandı.

İşte İstanbul'da yaşamanın maliyeti!

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 49 ARTIŞ

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 arttı. Bir önceki yılın Mayıs ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 49,09 olarak gerçekleşti.

Bu artış oranı, özellikle kiralar, gıda, ulaşım ve temel hizmet kalemlerindeki zamlarla birlikte hane bütçelerinde ciddi baskı oluşturduğunu ortaya koyuyor.

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#İstanbul Planlama Ajansı
#istanbul'da yaşamanın maliyeti
#dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti
#Ekonomi
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