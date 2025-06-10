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 | Bengü Sarıkuş

İşte Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım!

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Peki Mayıs ayında en çok getiri sağlayan finansal yatırım aracı hangisi oldu?

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İşte Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 14:23

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, mayısta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,86, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,8 ile mevduat faizinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 0,8 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,62 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,37, dolar yüzde 0,7 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,44 kaybettirdi.

İşte Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım!

EN YÜKSEK REEL GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARACI HANGİSİ?

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 1,74, DİBS yüzde 1,57, avro yüzde 0,56 ve dolar yüzde 0,23 reel getiri sağladı, BIST 100 endeksi yüzde 1,53 kayba yol açtı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

İşte Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım!

Aynı dönemde BIST 100, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,55 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,84, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,85 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,13 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

İşte Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım!

YIL İÇERİSİNDE EN ÇOK KAZANDIRAN KÜLÇE ALTIN OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,87 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

İşte Mayıs ayında en çok kazandıran yatırım!

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,38 ve avro yüzde 1,98 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,68, dolar yüzde 2,28 ve BIST 100 endeksi yüzde 27,26 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 5,83 reel getiri sağlarken, avro yüzde 7,27, DİBS yüzde 9,68, dolar yüzde 11,14 ve BIST 100 endeksi yüzde 33,85 kayba yol açtı.

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ETİKETLER
#reel getiri
#Yüksek Reel Getiri
#Yüksek Reel Getiri
#finansal yatırım araçları
#en çok kazandıran yatırım
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Ekonomi
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