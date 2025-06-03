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 | Bengü Sarıkuş

İşte mayıs ayında en çok satan otomobiller!

2025 yılı otomobil satışlarında ilk beş ayın satış rakamları belli oldu. Satışlarda elektrikli otomobillere olan ilginin artışı dikkat çekti. Peki Türkiye'de mayıs ayında en çok satan araç hangisi oldu? İşte detaylar...

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İşte mayıs ayında en çok satan otomobiller!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 12:19

2025 yılı Mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri ve markaları belli oldu. Otomobil alıcıları için önemli bir parametre olan 'en çok satılan araç' ilk beş ay için belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, hem içten yanmalı hem de elektrikli araç pazarında dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

İşte mayıs ayında en çok satan otomobiller!

Emre Özpeynirci'nin paylaşımına göre ise Mayıs ayında en çok satan otomobil Renault Clio oldu. Açıklanan veriler Türkiye otomotiv pazarında hem içten yanmalı hem de elektrikli araçlara olan ilginin arttığını gösterdi.

MAYIS AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

1) Renault Clio - 4,395 adet
2) Fiat Egea Sedan - 3,689 adet
3) Togg T10X - 3,678 adet
4) BYD Seal U - 3,655 adet
5) Volkswagen Taigo - 3,310 adet
6) Renault Megane Sedan - 2,637 adet
7) Fiat Egea Cross - 2,373 adet
8) Citroen C4X - 2,148 adet
9) Peugeot 2008 - 2,104 adet
10) Hyundai İ20 - 2,101 adet

MAYIS AYINDA YAKIT TİPİNE GÖRE OTOMOBİL SATIŞLARI

2025 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye otomobil pazarında yakıt tipine göre satış adetleri ve pazar paylarını 2024 yılı ile kıyaslandığında ise toplam satışın yüzde 6,06 arttığı görüldü.

İşte mayıs ayında en çok satan otomobiller!

5 AYLIK SÜREÇTE YAKIT TİPİNE GÖRE OTOMOBİL SATIŞI

Ocak-Mayıs 2025 ve 2024 dönemine ait yakıt tipine göre otomobil pazarı verilerinde ise elektrikli araçlar hem satış hem de pazar payında en yüksek artışı gösterdi.

İşte mayıs ayında en çok satan otomobiller!

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