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 | Bengü Sarıkuş

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! 25 yeni marka listeye girdi

Brand Finance, 2025 yılına ilişkin “Türkiye’nin En Değerli Markaları - Türkiye 125” çalışmasını yayımladı. 2007’den bu yana düzenli olarak hazırlanan liste, bu yıl sermaye piyasalarına olan ilgiyle birlikte 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. İşte Türkiye'nin en değerli şirketleri...

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İşte Türkiye'nin en değerli markaları! 25 yeni marka listeye girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:03

Brand Finance, 2025 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı. Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! 25 yeni marka listeye girdi

Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci, Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı, LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci, Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci, Yeni Rakı 590 milyon dolarla 9'uncu, Vakıfbank 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

Listeye, bu yıl 24 yeni marka dahil oldu. Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! 25 yeni marka listeye girdi

TOPLAM DEĞERİ 17 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15,6 artarak 14,7 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseldiğini bildiren İlgüner, "Markalı yurt dışı satışlarını başarıyla sürdüren LC Waikiki, Mavi ve Koton gibi hazır giyim markalarının değeri artıyor. Bu durum sektörde markalaşmanın önemini de yansıtıyor." dedi.

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! 25 yeni marka listeye girdi

İlgüner, listeye yeni markaların da eklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu yıl listeye 24 yeni marka dahil oldu. Mobilite, yazılım markaları listede artarak yer bulmaya başladı. Bu durum yapısal dönüşümün işareti olarak görülmelidir. Sektörel olarak Türk markalarının küresel kabul görmesi sonucu ASELSAN, TUSAŞ gibi havacılık ve savunma sanayisi markaları değerlerini yükseltiyor." Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2025 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

İşte Türkiye'nin en değerli markaları! 25 yeni marka listeye girdi

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#Dünya En Değerli Şirket
#Brand Finance
#türkiye en değerli şirket
#Türkiye’nin En Değerli Markaları
#Ekonomi
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