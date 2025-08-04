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 | Bengü Sarıkuş

İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran kulüp belli oldu. Fenerbahçe, yüzde 32,7 getiriyle yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu. Galatasaray ise küçük bir düşüş yaşamasına rağmen piyasa değeri en yüksek kulüp olarak listeye girdi. İşte detaylar...

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İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 16:53

'da işlem gören spor kulüplerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, hisseleri yatırımcısına yüzde 32,7 getiri sağladı.

İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin 2025 Temmuz sonu itibarıyla yılbaşından bu yana hisse performansları şu şekilde:

İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

EN ÇOK KAZANDIRAN:

Fenerbahçe

2024 Aralık: 10,15 milyar ₺

2025 Temmuz: 13,47 milyar ₺

Değişim: +%32,7

Piyasa Değeri: 16,8 milyar ₺

DEĞER KAYBEDENLER:

İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

Değişim: -%6,8

Piyasa Değeri: 19 milyar ₺ (en yüksek piyasa değeri)

İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

Değişim: -%39,4

Piyasa Değeri: 9,2 milyar ₺

İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

Değişim: -%47,5 (en büyük değer kaybı)

Piyasa Değeri: 8,5 milyar ₺

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ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#Fenerbahçe
#Borsa İstanbul
#Hisse Performansı
#Spor Kulüpleri
#Ekonomi
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