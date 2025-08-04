İşte yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı

İstanbul
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe hisseleri yatırımcısına yüzde 32,7 getiri sağladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin 2025 Temmuz sonu itibarıyla yılbaşından bu yana hisse performansları şu şekilde:
Fenerbahçe
2024 Aralık: 10,15 milyar ₺
2025 Temmuz: 13,47 milyar ₺
Değişim: +%32,7
Piyasa Değeri: 16,8 milyar ₺
Değişim: -%6,8
Piyasa Değeri: 19 milyar ₺ (en yüksek piyasa değeri)
Değişim: -%39,4
Piyasa Değeri: 9,2 milyar ₺
Değişim: -%47,5 (en büyük değer kaybı)
Piyasa Değeri: 8,5 milyar ₺