İşte zarar etmeden yılı kapatmanın formülü! İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı ipucu

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Memiş, gram altın fiyatları, Borsa İstanbul'da bayram sonrası gerçekleşen hareketlilik, dolar/ TL kuru, petrolde pompa fiyatlarında artış gibi tüm konular hakkında değerlendirme yaptı ve yatırım araçları konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

Finans analisti İslam Memiş, piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ardından FED’in faiz indirimi beklentisi kuvvetlenirken, Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

"FED FAİZ İNDİRECEK, DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİL"

ABD’de enflasyon verisi yüzde 2,4 ile beklentilerin altında açıklandı. Bu gelişme FED’in yıl sonuna kadar faiz indirimi yapma ihtimalini artırdı. Memiş, “FED faiz indirse de, TCMB faiz indirse de dolar/TL’de agresif bir yükseliş beklemeyin. Dolar bir yatırım aracı değildir. Doları yatırım olarak gören yatırımcılar hata yapıyor,” dedi. Dolar/TL kuru 39,17 seviyelerinde seyrederken, önümüzdeki dönemde 40 lira üzerine çıkması bekleniyor. Ancak Memiş, bu yükselişin agresif olmayacağına dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL'DA BAYRAM SONRASI HAREKETLİLİK

BIST 100 endeksinde bayram sonrası yükseliş dikkat çekiyor. Memiş, “9450-9770 puan bandı izlenmeli. Düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir,” ifadelerini kullandı.

ALTINDA YATAY SEYİR DEVAM EDİYOR

Ons altın 3340 dolar seviyesinde işlem görüyor. 3280-3380 dolar aralığında yatay bir seyir bekleniyor. Çin-ABD ticaret anlaşmasının altın fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. Türkiye ise en fazla altın alan ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ SINIRLI

Gram altın serbest piyasada 4240 TL seviyelerinde. 4150-4250 lira bandında yatay seyir sürüyor. Memiş, “Bu yıl gram altında 4500, ardından 4750 TL seviyesi hedefleniyor. Düşüşler sınırlı kalıyor,” dedi.

"ALTIN BEKLETİYOR, GÜMÜŞ YÜKSELİYOR"

Mart ve Nisan aylarında altın yatırımcısına erken getiri sağlarken, son iki aydır fiyatlar yatay seyretti. Memiş, “Altının tarihi zirvesi 4350 TL idi, henüz o seviyeye gelinmedi. Üçüncü düşüş dalgası tamamlandığında tekrar yukarı yönlü hareketler başlayacaktır,” değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşte ise son haftalarda ciddi bir yükseliş yaşandı. Gümüşün ons fiyatı 37 dolar, gram fiyatı ise 47 TL seviyesini gördü. Ancak teknik olarak kar satışları bekleniyor. Şu anda ons gümüş 36,33 dolar seviyesinde ve 35,80 dolar destek, 37 dolar direnç olarak öne çıkıyor.

Memiş, yıl sonu için gram gümüşte 50-55 TL, ons gümüşte ise 40-45 dolar hedeflerinin korunduğunu belirtti.

PETROLDE ARTIŞ, POMPA FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR

Brent petrol 67,79 dolar seviyesine yükseldi. Yüzde 2,29'luk artışla birlikte, pompa fiyatlarına yeni zamların gelebileceği ifade edildi.

BİTCOİN PAHALI, ALIM İÇİN UYGUN DEĞİL

Bitcoin, 110.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak Memiş, “Bu seviyelerden alım yapmam. 105.000-104.500 dolar seviyeleri destek konumunda. Bu seviyelerin altına sarkarsa alım yapılabilir,” dedi.

“YILIN İKİNCİ YARISINDA BASKILANAN VARLIKLAR ÖN PLANA ÇIKACAK”

Memiş’e göre, yılın ilk yarısında altın, ikinci yarısında ise gümüş öne çıkacak. İlk yarıda baskılanan borsaların ikinci yarıda ralli yapması bekleniyor. Petrol fiyatlarında da yükseliş olasılığı vurgulanıyor. Euro/dolar paritesi ise üçüncü çeyreğe kadar baskı altında kalabilir.

“SEPET YAPAN KAYBETMEYECEK”

Yatırımcıların tek enstrümana bağlı kalmamaları gerektiğini belirten Memiş, “Birikimlerinizi çeşitlendirin. Sepet yapan yatırımcı yıl sonunda zarar etmeden yılı tamamlayacak. 2025 yatırımcıların değil, sistemin kazandığı bir yıl olacak,” dedi.