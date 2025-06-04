Çalışanlar dikkat! İsa Karakaş duyurdu: Tazminat isteyebilirsiniz

İşçi ve işveren arasında geçerli olan ve Borçlar Kanunu'nda belirtilen çalışma belgesi şartları ile ilgili haklarını bilmeyen çalışanlara Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan uyarı geldi. Çalışma belgesi almayan çalışana tazminat hakkı doğuyor. İşte detaylar...

İşçi ile işveren arasında çalışma ilişkisinden doğan tüm hak ve yükümlülükler İş Kanunda belirtiliyor. Ancak işveren üzerinde sorumluluk işçinin sadece çalıştığı zamanda değil işten ayrılma aşamasında da devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, işten ayrılacak çalışanlar için kritik uyarılarda bulundu.

AYRILMA SEBEBİ FARKETMİYOR

İşçi hangi sebeple işten ayrılmış olursa olsun işverenin çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Karakaş, çalışma belgesinin işçinin yeni işe geçiş sürecinde eski işindeki tecrübe durumunu kanıtlaması açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

TAZMİNAT HAKKI DOĞUYOR

İşçinin fiilen yaptığı işin tarifi ve bu işteki kıdemi ile işten ayrılma sebebi gibi kritik bilgileri içeren bu belge işverenin inisiyatifinde değil bir zorunluluk olarak kanunda yer alıyor. Belgenin verilmemesi ya da hatalı bilgiler içermesi halinde işçinin tazminat isteme hakkı bulunduğunu ifade eden Karakaş, bu gibi durumlarda 2.017,00 TL tutarında idari para cezası uygulandığını söyledi.

EKSİK BELGELER GEÇERSİZ SAYILIYOR

Borçlar Kanunu’na göre geçerli bir ibra sözleşmesi için şu şartların sağlanması gerekiyor: "İbranamenin yazılı olması, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en az bir ay geçtikten sonra düzenlenmesi, alacak türü ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin tam ve banka aracılığıyla yapılmış olması." Karakaş, bu şartları taşımayan ibranameler kesin olarak geçersiz sayıldığının altını çizdi.