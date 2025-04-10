İşten ayrılan herkesin bilmesi gerekiyor! Tazminatınızı faiziyle geri alabilirsiniz: Özgür Erdursun’dan adım adım yol haritası

Belirli prim gününü dolduran çalışanlar, SGK’dan alacakları yazıyla kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabiliyor. Ancak bazı büyük şirketler ve bankalar, yasal zorunluluklara rağmen tazminat ödememekte direniyor. Peki böyle bir durumda hakkınızı nasıl aramalısınız? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yol haritasını adım adım paylaştı.

Yıllarını aynı işyerine vermiş çalışanların en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı, son dönemde iş dünyasında yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartları sağlayan sigortalı çalışanlar, iş akitlerini sona erdirerek bu haklarını talep edebiliyor. Ancak, bazı işverenlerin kıdem tazminatı ödememek için çeşitli yollar denediğine dair şikayetler her geçen gün artıyor.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, çalışanlar işe başlama tarihlerine göre farklı koşulları yerine getirdiklerinde kıdem tazminatına hak kazanıyor. SGK’dan alınacak "Kıdem Tazminatına Esas Yazı" ile işverene başvuran çalışanlar, yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamaları durumunda tazminatlarını talep edebiliyor.

Tarihlere göre şartlar şu şekilde sıralanıyor:



8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar için en az 3600 prim günü,

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında işe girenler için 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ya da 7000 gün prim,

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için ise her yıl artan şekilde kademeli prim günü şartı bulunuyor.

Örneğin:

2009’da işe başlayan bir çalışan için en az 4700 gün,

2015’te sigortalı olan biri için ise 5300 prim günü gerekiyor.

Bu şartları yerine getiren çalışanlar, işten kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatını alma hakkına sahip oluyor.

TAZMİNAT ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda ise çalışanlar yasal süreci takip ederek haklarını koruyabiliyor. Erdursun’a göre ilk adım, noter kanalıyla işverene ihtarname göndermek. Ardından arabuluculuk süreci başlatılıyor. Anlaşma sağlanamazsa konu iş mahkemesine taşınıyor. Mahkeme kararı doğrultusunda kıdem tazminatları, yasal faiziyle birlikte ödenmek zorunda kalınıyor.

TAVAN ÜCRET NE KADAR?

30 Haziran 2025’e kadar geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL olarak belirlendi. Bu tutar, çalışanın kıdem yılına göre çarpılarak toplam ödeme miktarı hesaplanıyor. Sonuç olarak, çalışanların kıdem tazminatı gibi önemli bir haklarını almaları, yasalar çerçevesinde mümkün. Gerekli şartları sağlayan çalışanlar, kararlı bir şekilde yasal süreci izleyerek haklarını geri alabiliyor.