İşten ayrılan herkesin bilmesi gerekiyor! Tazminatınızı faiziyle geri alabilirsiniz: Özgür Erdursun’dan adım adım yol haritası

Belirli prim gününü dolduran çalışanlar, SGK’dan alacakları yazıyla kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabiliyor. Ancak bazı büyük şirketler ve bankalar, yasal zorunluluklara rağmen tazminat ödememekte direniyor. Peki böyle bir durumda hakkınızı nasıl aramalısınız? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yol haritasını adım adım paylaştı.
Yıllarını aynı işyerine vermiş çalışanların en temel haklarından biri olan kıdem tazminatı, son dönemde iş dünyasında yeniden gündemde. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartları sağlayan sigortalı çalışanlar, iş akitlerini sona erdirerek bu haklarını talep edebiliyor. Ancak, bazı işverenlerin kıdem tazminatı ödememek için çeşitli yollar denediğine dair şikayetler her geçen gün artıyor.
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, çalışanlar işe başlama tarihlerine göre farklı koşulları yerine getirdiklerinde kıdem tazminatına hak kazanıyor. SGK’dan alınacak "Kıdem Tazminatına Esas Yazı" ile işverene başvuran çalışanlar, yaş dışındaki emeklilik şartlarını sağlamaları durumunda tazminatlarını talep edebiliyor.
Tarihlere göre şartlar şu şekilde sıralanıyor:
Örneğin:
Bu şartları yerine getiren çalışanlar, işten kendi istekleriyle ayrılsalar bile kıdem tazminatını alma hakkına sahip oluyor.
İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda ise çalışanlar yasal süreci takip ederek haklarını koruyabiliyor. Erdursun’a göre ilk adım, noter kanalıyla işverene ihtarname göndermek. Ardından arabuluculuk süreci başlatılıyor. Anlaşma sağlanamazsa konu iş mahkemesine taşınıyor. Mahkeme kararı doğrultusunda kıdem tazminatları, yasal faiziyle birlikte ödenmek zorunda kalınıyor.
30 Haziran 2025’e kadar geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL olarak belirlendi. Bu tutar, çalışanın kıdem yılına göre çarpılarak toplam ödeme miktarı hesaplanıyor. Sonuç olarak, çalışanların kıdem tazminatı gibi önemli bir haklarını almaları, yasalar çerçevesinde mümkün. Gerekli şartları sağlayan çalışanlar, kararlı bir şekilde yasal süreci izleyerek haklarını geri alabiliyor.