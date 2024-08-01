İstihdam 21 ayın en yüksek hızında geriledi! İstifalar ve emekliye ayrılmalar çalışan sayısını düşürdü

01 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:43

Ayakkabı imalathanesinde korku dolu anlar! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Ayakkabı imalathanesinde korku dolu anlar! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda geriledi. PMI, temmuzda beşinci ay üst üste eşik değer olan 50’nin altına düştü. İmalat aktivitesi sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye Sektörel PMI raporu, üçüncü çeyreğe girilirken imalat sanayi sektörünün genele yayılı bir talep zayıflığı ile karşılaştığına işaret etti.

İSO TÜRKİYE İMALAT PMI ANKET VERİLERİ GELDİ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri açıklandı.

PMI temmuzda 47,2’ye gerileyerek, beşinci ay üst üste eşik değer olan 50’nin altında kaldı. Söz konusu yavaşlama, geçen yılın kasım ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Yeni ihracat siparişleri de yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlayarak başladı.

İSTİHDAM GERİLEDİ

Siparişlerdeki yavaşlamayla birlikte istihdam seviyeleri düşüş yaşadı. İstifalar ve emekliye ayrılmalar çalışan sayısını düşürdü. Bu gerileme son 21 ayın en yüksek hızında ölçüldü.

Ayrıca Türk lirasının dolar karşısındaki zayıflığının da etkisiyle girdi maliyetleri Temmuz’da yükseldi.

Nihai ürün satış fiyatları da haziran ayında yükseldi. Tedarikçilerin teslimat süreleri de artmaya devam etti.

Satın alma faaliyetleri ise belirgin bir şekilde azaltıldı Ayrıca, girdi ve nihai ürün stok seviyeleri de geriledi.