İstihdamda en yüksek pay hizmet sektöründe! Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri belli oldu

27 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:08

TÜİK 2023 yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri geldi. Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı belli oldu. Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı.

İSTİHDAMDA EN YÜKSEK PAY HİZMET SEKTÖRÜNDE

Geçici sonuçlara göre 2023 yılında faal olan girişimlerin %44,1'i hizmet sektöründe, %36,0'ı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %38,6'sını oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,3 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAY TİCARET SEKTÖRÜNDE

Ticaret sektörü ciroda %45,4'lük pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %15,7 iken, sanayi sektörünün ciro payı %33,0 oldu.

ÜRETİMDE EN YÜKSEK DEĞER İMALATTA

Üretim değeri 2023 yılında imalatta 15 trilyon 559 Milyar TL, ticarette 4 trilyon 257 milyar TL, inşaatta 3 trilyon 319 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 3 trilyon 232 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 573 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı.

Ciro payının 2023 yılında %35,0'ını 250+ büyüklük grubu, %24,3'ünü 1-9 büyüklük grubu, %20,2'sini 10-49 büyüklük grubu ve %20,5'ini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %36,0'ını 1-9 büyüklük grubu, %27,5'ini 250+ büyüklük grubu, %19,5'ini 10-49 büyüklük grubu ve %17,0'ını ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

Aktif girişim sayısı 2023 yılında 3 milyon 723 bin 681 olarak gerçekleşti.

Geçici sonuçlara göre 2023 yılında ciro 59 trilyon 377 milyar TL, üretim değeri 34 trilyon 842 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 9 trilyon 943 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 53 trilyon 961 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 19 milyon 99 bin 165 kişi olarak gerçekleşti.