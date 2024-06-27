İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi! İndirim için yeşil ışık

27 Haziran 2024 11:45 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:57

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) politika faizini sabit tuttu.

Riksbank borçlanma maliyetlerini değiştirmedi ve yılın ikinci yarısında üçe kadar kesintiyle yeniden gevşemeye devam etmeyi beklediğini söyledi.

Perşembe günü açıkladığı bir kararla faiz oranını yüzde 3,75'te tutan İsveç Merkez Bankası, tüketici fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde beklendiği gibi gerçekleştiğini ve zamanı gelince göstergede daha fazla indirim yapılmasına imkan verdiğini söyledi.

İSVEÇ MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

İsveç Merkez Bankası, bu yıl üç faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Geçen ay Riksbank, enflasyondaki pandemi sonrası yükselişin ardından zengin ve gelişmiş bir ekonomiden gevşeme döngüsüne başlayan ikinci Merkez Bankası oldu ve temel faiz oranını sekiz yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 4,0'tan %3,75'e düşürmüştü.

Mayıs ayında, sekiz yıl aradan sonra ilk kez politika faizini düşüren Riksbank, 2024'te iki faiz indirimi daha beklediğini açıklamış ve İsveç kronu, merkez bankasının daha güvercin tavrı nedeniyle euro karşısında zayıflamıştı.

Bugün alınan faiz kararında enflasyonun düşmeye devam ettiği ve şu anda %2 hedefine yakın olduğu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hedefe güçlü bir güven sinyali verdiği, ücret artışlarının ılımlı ve ekonomik aktivitenin zayıf olduğu belirtildi.

Conotoxia piyasa analisti Bartosz Sawicki, endişe verici makroekonomik ortamın ikinci yarıda üç kesintiye yol açtığını söyledi.

“Yıllık CPIF oranının 2024'te %2 seviyesine düşmesi bekleniyor. Bu, hızla azalan fiyat baskılarına rağmen özel tüketimin yavaşlaması ve zayıf işgücü piyasasıyla birleştiğinde, faiz indirimi döngüsünün mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasının yolunu açıyor. Ağustos ayında bir sonraki toplantı olarak” dedi.

Riksbank yaptığı açıklamada, "Enflasyonun temelde olumlu bir şekilde geliştiği, ekonomik aktivitenin bir miktar zayıf olduğu değerlendirildiği ve kron döviz kurunun biraz daha güçlü olduğu göz önüne alındığında, politika faizine ilişkin tahmin bir miktar aşağıya doğru ayarlandı." dedi.

FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR

"Enflasyon beklentileri aynı kalırsa, politika faizi yılın ikinci yarısında iki veya üç kez düşürülebilir." açıklaması geldi.

2022 yılı sonlarında yüzde 10'un üzerine çıkan İsveç'teki manşet enflasyon, merkez bankasının yüzde 2 hedefine yakın ve daha da düşmesi muhtemel.

Riksbank bu yıl için enflasyon tahminini %2,3'ten ortalama %2'ye düşürdü ve 2026 yılına kadar hedef seviyenin altında kalmasını bekliyor. Enflasyon 2023'te ortalama %6 seviyesinde gerçekleşti.

Buna ek olarak, ekonominin zayıf kalması, pek çok hanenin ipotek ödemeleriyle mücadele etmesi, faiz indirimlerini memnuniyetle karşılayan bir olasılık haline getirdi.