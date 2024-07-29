İşveren maaş politikasını değiştirdi! Kaynakçı bankacıdan daha fazla kazanıyor: Artık montajcı bulmak çok zor

29 Temmuz 2024 13:02 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:05

Üniversite mezunu sayısının artması ve gençlerin mavi yaka kapsamına giren işlere ilgi göstermemesi iş yaşamında tüm dengeleri değiştirdi. İşveren kalifiye işçi bulmakta zorlanırken bu durum firmaların ücret politikalarını da değiştirdi.

USTA BULMAK ZORLAŞTI

Çalışma hayatındaki son durum, İstanbul Ticaret Odası'nın yayımladığı istihdam raporuna yansıdı. Rapora göre, firmalarda ciddi düzeyde ilave çalışan ihtiyacı bulunuyor.

Özellikle kalifiye mavi yakalı personel ve vasıflı usta bulmak zorlaştı. Mavi yakalı çalışan istihdamında birkaç problem öne çıkıyor.

İlk sorun teknik eğitim sisteminin yetersizliği. Ardından imaj-statü problemi geliyor. Çünkü istihdam piyasasında "beyaz yakalı" olmak statü göstergesi olarak kabul ediliyor.

MONTAJCI BULMAK ESKİSİNDEN DAHA ZOR

Açık işlerde mavi yaka mesleklerin ciddi bir hakimiyeti var. Zanaatkar, operatör ve montajcı bulmak eskiye oranla çok daha zor.

Bu mesleklerde iş beğenmemenin daha yaygın olduğu belirtiliyor. İTO'nun raporuna göre,, üç beş gün çalıştıktan sonra firma değiştirilebiliyor. Ya da yüzde 10'luk maaş artışı için başka bir işe geçilebiliyor.

MAAŞ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Çalışan bulmakta zorlanan firmalar kriterlerini gevşetmeye başladı. Artık mavi yaka çalışanlarda daha az tecrübe aranıyor, daha yüksek maaş veriliyor. Raporda, "Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan daha yüksek maaş alıyor" tespiti de yapıldı.

Bir kariyer sitesinin verilerine göre, usta kaynakçıların aylık ücreti 40 bin lirayı aşabiliyor.